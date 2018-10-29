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29.10.2018 07:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге загорелся жилой дом

Текст: Татьяна Воробьева

Частный жилой двухэтажный дом загорелся сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Патриотов.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 3.37 по местному времени, а уже 07.18 удалось ликвидировать открытое горение.

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Огонь повредил здание и надворные постройки. Площадь пожара составила три сотни квадратных метров. На данный момент нет информации о пострадавших в результате происшествия.

"13 единиц техники и 47 человек задействованы в тушении пожара, - передает пресс-служба МЧС по Свердловской области. - Пожарным удалось спасти от огня два близ стоящих жилых дома".

Спасатели проливают водой сгоревшие конструкции. В причинах случившегося будут разбираться пожарные дознаватели.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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