В Екатеринбурге загорелся жилой дом

Частный жилой двухэтажный дом загорелся сегодня ночью в Екатеринбурге на улице Патриотов.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы в 3.37 по местному времени, а уже 07.18 удалось ликвидировать открытое горение.

Огонь повредил здание и надворные постройки. Площадь пожара составила три сотни квадратных метров. На данный момент нет информации о пострадавших в результате происшествия.

"13 единиц техники и 47 человек задействованы в тушении пожара, - передает пресс-служба МЧС по Свердловской области. - Пожарным удалось спасти от огня два близ стоящих жилых дома".

Спасатели проливают водой сгоревшие конструкции. В причинах случившегося будут разбираться пожарные дознаватели.