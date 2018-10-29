Самолет-разведчик США вновь замечен у берегов Крыма

Военный самолет США снова провел разведку вдоль черноморского побережья России. Самолет Boeing P-8A Poseidon американских ВМС облетел Крым и побережье Краснодарского края. В районе Севастополя крылатая машина приближалась к берегу на 35 километров.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ресурс PlaneRadar. В этом же районе в воскресенье работал разведывательный беспилотник ВВС США Global Hawk. Он сначала произвел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем пролетел вдоль черноморского побережья РФ.

В последнее время отмечается возросшая активность иностранных самолетов-разведчиков и беспилотников вблизи российских границ. На минувшей неделе самолет ВВС США RC-135V вел многочасовую разведку в районе Крыма и Краснодарского края.

Министерство обороны России неоднократно призывало США отказаться от подобных операций, однако в Пентагоне ответили отказом.