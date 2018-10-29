Шойгу предупредил Европу о последствиях выхода США из ДРСМД

Решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности повлечет серьезные последствия для Европы. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, Россию интересует реакция Европы на это решение США. "Хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы", - цитирует министра ТАСС.

Кроме того, Шойгу считает правильным начать более широкое обсуждение этого решения в рамках НАТО и ЕС.

Ранее сообщалось, что российская сторона намерена обратиться в Совет Безопасности ООН, если в Белом Доме примут решение о выводе США из ДРСМД. "Мы обязательно это сделаем после того, как США выйдут из договора, - заявил на заседании первого комитета ООН замруководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Андрей Белоусов. - Пока у нас есть возможность послать США недвусмысленный сигнал от имени всех государств - членов ООН воздержаться от этого опасного недальновидного шага".