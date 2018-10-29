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Рубрика: Власть

Шойгу предупредил Европу о последствиях выхода США из ДРСМД

Решение США о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности повлечет серьезные последствия для Европы. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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По его словам, Россию интересует реакция Европы на это решение США. "Хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы", - цитирует министра ТАСС.

Кроме того, Шойгу считает правильным начать более широкое обсуждение этого решения в рамках НАТО и ЕС.

Ранее сообщалось, что российская сторона намерена обратиться в Совет Безопасности ООН, если в Белом Доме примут решение о выводе США из ДРСМД. "Мы обязательно это сделаем после того, как США выйдут из договора, - заявил на заседании первого комитета ООН замруководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Андрей Белоусов. - Пока у нас есть возможность послать США недвусмысленный сигнал от имени всех государств - членов ООН воздержаться от этого опасного недальновидного шага".

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