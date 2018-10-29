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29.10.2018 20:05
Рубрика: Власть

Куда нацелят ракеты

Текст: Юрий Гаврилов
В понедельник вечером глава российского военного ведомства Сергей Шойгу принял в Москве министра обороны Греции Паноса Камменоса. Главными темами их переговоров стали проблемы международной безопасности и военно-техническое сотрудничество двух стран.
Фото: Предоставлено Минобороны РФ Фото: Предоставлено Минобороны РФ
Фото: Предоставлено Минобороны РФ

Уже в начале встречи Шойгу не скрывал озабоченности расширением военной "экспансии" Соединенных Штатов в Европе, в том числе в странах Средиземноморья.

- Предлагаю обсудить вопросы усиления присутствия контингентов стран НАТО, и в частности США, на территории Греции, - обратился он к коллеге. - Данный процесс мы фиксируем и у наших границ. Сегодня военная активность НАТО достигла небывалого уровня со времен холодной войны. Возросли интенсивность и масштаб мероприятий оперативной и боевой подготовки, в ходе которых отрабатываются задачи ведения боевых действий наступательного характера.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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Наш министр также не скрывал: Москве важно знать позицию Афин на возможный выход Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. "Нас интересует реакция Европы на это решение США , - заявил Шойгу. - И хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы". Наш министр сомневается, что все в Старом свете осознают: решение Вашингтона в первую очередь отразится на европейских партнерах США. Поэтому, уверен Шойгу, было бы очень правильным широко обсудить судьбу Договора РСМД в рамках НАТО и Евросоюза.

Двусторонние отношения России и Греции имеют большую историю и глубокие корни. Наш министр, в частности, напомнил, что и советские, и греческие граждане воевали с фашизмом. Сейчас самое время обратиться к тем событиям, ведь как раз 28 октября 1940 года Греция вступила в борьбу с нацистской Германией. По словам Шойгу, Афины всегда были и остаются важным партнером России в Средиземноморском регионе, что в очередной раз подтвердили итоги визита Президента РФ в греческую столицу в 2016 году. "Также ожидаем визита руководства Греции в нашу страну в декабре",- сказал коллеге наш министр.

И еще один важный момент. Несмотря на членство в НАТО, Греция еще пятнадцать лет назад стала закупать продукцию нашей "оборонки". В частности, десантные суда на воздушной подушке типа "Зубр". С помощью России Афины в свое время создали лучшую в средиземноморском регионе систему ПВО. Зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ", система  ЗРС "Тор М-1", сопряженная с экспортным вариантом "трехсотки" - С-300ПМУ-1 обезопасили архипелаг от воздушного нападения в большом диапазоне высот и дальности.

На встрече в Москве Панос Камменос сдал понять: его страна настроена на продолжение такого сотрудничества. "Я хотел бы сказать, что Греция в течение многих лет имеет стратегическое партнерство с Россией и также имеет оружейные системы, выпускаемые российской военной промышленностью. Мы поддерживаем их в боеспособном состоянии, а потому хотели бы обсудить способы продолжения нашего сотрудничества", - заявил министр.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Выход США из договора о РСМД РГ-Видео
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