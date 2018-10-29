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30.10.2018 00:55
Рубрика: В мире

США отправят более пяти тысяч военных на границу с Мексикой

Фото: AP Photo/Rodrigo Abd Фото: AP Photo/Rodrigo Abd
Фото: AP Photo/Rodrigo Abd

В связи с приближением каравана мигрантов, министерство обороны США направит 5,2 тысячи военнослужащих на границу с Мексикой для содействия пограничникам и "укрепления пунктов въезда" в страну. Отмечается, что часть военных будет вооружена.

Об этом на брифинге в Пентагоне заявил начальник северного командования вооруженных сил США, отвечающего за оборону континентальной части страны, генерал ВВС Терренс О'Шонесси. По его словам, на границе уже находятся более двух тысяч бойцов национальной гвардии США, еще 800 "сейчас на пути туда".

Фото: REUTERS/ JONATHAN ERNST
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Уточняется, что военнослужащие будут помогать сотрудникам американской пограничной службы, в частности, возводить временные сооружения, оказывать медицинскую помощь, сообщает ТАСС.

В брифинге также принял участие представитель погранслужбы Кевин Макалейнан. Он заявил, что сейчас к границе США движутся две крупные группы мигрантов, в рядах которых насчитывается 6,5 тысячи человек. "Мы не позволим им нелегально попасть в страну", - подчеркнул он.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил закрыть южную границу, если мексиканские власти не остановят идущий через эту страну поток нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки, стремящихся попасть в Соединенные Штаты.

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