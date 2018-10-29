Стали известны первые результаты второго тура президентских выборов в Бразилии

Верховный электоральный суд Бразилии опубликовал первые результаты голосования во втором туре президентских выборов. На данный момент лидирует ультраправый кандидат Жаир Болсонару, набирающий 55,7% голосов.

У кандидата от Партии трудящихся Фернанду Хаддада 44,3% соответственно. На момент подготовки материала было подсчитано 88% голосов избирателей. Ожидается, что окончательный результат станет известен к полуночи.

По мнению большинства экспертов, такие показатели фактически означают, что Жаир Болсонару одержал победу в президентской гонке. Шансов на то, что до конца подсчета голосов ситуация кардинальным образом выправится в сторону Фернанду Хаддада практически не остается.

Второй тур президентских выборов установил также новый рекорд по неявке избирателей и голосам "против всех". В голосовании отказалось принимать 21,1% населения, почти 27 миллионов человек. А "против всех" проголосовало 8,5%, млн. человек. Учитывая, что весь электорат в Бразилии составляет 147,3 миллиона человек, получается, что за Болсонару проголосовало значительно меньше половины всех избирателей Бразилии.