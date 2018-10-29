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Рубрика: Происшествия

Судили посмертно

Суд прекратил дело против экс-депутата Вороненкова
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
Тушинский райсуд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела о рейдерстве, среди фигурантов которого числился бывший депутат Госдумы Дениса Вороненков, убитый в Киеве полтора года назад.

Напомним, что расследование этого дела началось еще при жизни экс-депутата и не было прекращено после его гибели, так как родственники Вороненкова настояли на этом. Его адвокаты надеялись, что в суде удастся посмертно доказать невиновность убитого.

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29 октября в ходе процесса сын убитого Николай Вороненков попросил суд прекратить уголовное преследование отца. Кстати, изначально именно он настоял на статусе отца как "подсудимого", надеясь, что его оправдают.

Судья, огласив материалы дела, сообщила, что мать, сестра и вдова экс-депутата также не возражали против прекращения дела. Это ходатайство поддержала и гособвинитель Саида Устаева. "Суд приходит к выводу о возможности прекращения дела", - заявила судья. Гражданский иск потерпевшего оставлен без рассмотрения.

Против закрытия судебного производства выступал лишь потерпевший по делу бизнесмен Отари Кобахидзе.

По этому делу обвиняемыми являются несколько фигурантов уголовного дела. По версии следствия, с августа 2010-го по июнь 2011 года жители столицы Вячеслав Полозков, Сергей Воронцов и директор ООО "ТОМА" Марина Владимирская решили переоформить и продать здание, принадлежащее этому обществу. Для незаконной сделки организаторы преступления, по данным следствия, привлекли также Сергея Шишакова, Андрея Мурзикова, Дениса Вороненкова и Олега Крылова.

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Следствие выяснило, что в дальнейшем при пособничестве еще трех фигурантов были изготовлены и поданы на регистрацию в инспекцию ФНС России N 46 по городу Москве фиктивные документы, в результате чего единственный учредитель ООО "ТОМА" Отари Кобахидзе был выведен из состава участников общества. По данным следствия, покупателя на принадлежащее обществу здание нашел Вороненков. Он скрылся от органов следствия, был объявлен в международный розыск.

Происшествия Правосудие Суд Убийство экс-депутата Вороненкова
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