Sweetener Арианы Гранде стал N 1 в мировых хит-парадах

Щебечущий голос, грациозно встроенные в структуры хип-хопа нежные и пленительные интонации, хрупкая внешность и заявления вроде God Is The Woman (Бог - это женщина) - все это Ариана Гранде.

Свой новый альбом она выпустила в пору своих фатальных неудач. Они начались больше года назад, когда во время ее выступления в Манчестере произошел теракт, погибли 23 человека. Хрупкая американка была так напугана, что прервала мировой тур.

Потом начались неурядицы в личной жизни: отношения не сложились с рэпером Марком Миллером, который после разрыва скончался от передозировки наркотиков. Еще недавно гламурная Золушка хип-хопа в одночасье повзрослела, а в ее новых песнях в избытке отваги, отчаяния и предельной искренности...

Новый альбом Арианы Гранде Sweetener уже в первую неделю продаж возглавил главный хит-парад мира Billboard Top-200. Звездные продюсеры, среди которых оказался и обладатель Grammy Фаррелл Уильямс, помогли создать новые воздушные и ангельские звуки, органично соединив их с современными trap-битами.

Очень вовремя подоспело и предложение Ариане поучаствовать в рекламной кампании, посвященной сильным женщинам, меняющим мир. В итоге Sweetener получился очень цельным, без самолюбования, легкомысленности и дежурных вокальных фейерверков, которые были присущи ее предыдущему релизу Dangerous Woman. Главное в новом альбоме - желание певицы радовать мир своим светом и предложить собственные представления об исцелении от несчастий. А грубоватые гортанные рэп-строчки только усиливают терапевтический эффект от ее нежного и согревающего голоса.

Наверное, это - самый личный и исповедальный альбом Гранде. Наговаривая себе утешительные слова, заново переживая потери и стараясь отойти от трагических событий прошлого, она становится максимально естественной и искренней.

Ариана выпустила диск в жанре R&B, под который можно не только танцевать, но и использовать его как мантру или заговор на утихание крови.

Да и "сильной женщиной, способной менять мир", ее назвали не зря: кто бы другой решился посвятить песню парню, помолвку с которым пришлось расторгнуть?! А в коде Pete Davidson повторять несмотря ни на что: "Счастливая, счастливая..."?! Очень идет альбому и сладкий романтизм в треке Goodnight N Go, и эпизодические экскурсы в музыку диско и EDM, да и появление гитар и овердабов в самом важном для певицы треке God Is A Woman, вокруг которого и строится Sweetener.

Наверное, "Подсластитель" (так переводится название) - самый удивительный диск этого десятилетия в R&B - одновременно и ритмичный, танцевальный, и релаксирующий, утешающий, ободряющий...