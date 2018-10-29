Три палестинских подростка стали жертвами авиаудара Израиля

Израильтяне признали, что в воскресенье вечером атаковали на границе сектора Газа трех палестинцев, замеченных рядом с пограничными ограждениями. Их заподозрили в намерении заложить взрывное устройство.

Тела погибших были доставлены в больницу Насер в городе Хан-Юнисе. Установлено, что двум из них было по 13 лет, третьему - 14. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на официального представителя местного министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидра.

Отмечается, что подобные инциденты угрожают хрупкому перемирию, которое установилось после того, как палестинские боевики за пятницу и субботу выпустили почти 40 ракет и мин по югу Израиля, а израильтяне в ответ атаковали свыше 90 целей в секторе Газа.