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29.10.2018 14:15
Рубрика: Общество

У института телевидения и радиовещания "Останкино" забрали лицензию

Текст: Мария Агранович

Рособрнадзор продолжает проверочный "рейд" по вузам России. Итогом проверок на прошлой неделе стало аннулирование лицензии у Московского института телевидения и радиовещания "Останкино" (МИТРО).

Рособрнадзор вдвое сократит проверки учебных заведений

Институт работал с 2003 года и был полностью коммерческим учреждением. Действие лицензии вуза прекращено на основании решения Арбитражного суда. Напомним, лицензия выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает право оказывать образовательные услуги. Нет лицензии - нельзя учить детей.

К слову, лицензия у МИТРО была в режиме "заморозки" еще с февраля 2018 года - тогда вузу вынесли предупреждение, лишили госаккредитации и права принимать новых студентов. Тех, кто уже учился, вуз мог доучить. Но теперь и этой возможности нет. В пресс-службе Рособрнадзора подчеркнули, что проблемы у вуза были давно, а в интернете можно найти отзывы о задержке зарплаты преподавателям и о "наплевательском" отношении к студентам-заочникам.

В случае аннулирования лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод всех студентов в другие учебные заведения.

Общество Образование
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