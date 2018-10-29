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29.10.2018 19:58
Рубрика: В мире

Капитан взял власть

Жаир Болсонару избран новым президентом Бразилии
Текст: Игорь Дунаевский (Москва) , Алексей Чуриков (Бразилиа)
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
По итогам подсчета голосов второго тура новым президентом Бразилии стал Жаир Мессиас Болсонару, 63-летний отставной военный и депутат с тридцатилетним стажем. Он набрал 55,13 процента голосов избирателей, в то время как его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Хаддад, только 44,87 процента голосов соответственно.
Праздновать победу сторонники Болсонару начали сразу после подведения первых итогов голосования. Фото: EPA Праздновать победу сторонники Болсонару начали сразу после подведения первых итогов голосования. Фото: EPA
Праздновать победу сторонники Болсонару начали сразу после подведения первых итогов голосования. Фото: EPA

Предвыборная кампания вкупе с раскаленной внутриполитической обстановкой последних лет ярко продемонстрировали, что общественное мнение в стране с одной стороны продолжает оставаться крайне поляризованным, а с другой - значимая часть электората решила самоустраниться от судьбоносного для государства решения. Практически треть избирателей (всего правом голоса в Бразилии наделены 147 миллионов человек) либо не пришла на выборы, либо голосовала "против всех". При этом "за" Болсонару проголосовало почти 58, а "за" Хаддада - 47 миллионов человек. Такой "политической апатии" в стране прежде никогда не наблюдалось.

Путин поздравил Болсонаро с избранием на пост президента Бразилии

Этот фактор, по мнению многих экспертов, во многом будет определять успешность правления нового главы государства. Посколько предвыборная риторика это одно, а претворение в жизнь конкретных реформ - это совсем другое. Жаиру Болсонару понадобится сформировать большинство в обеих палатах Национального конгресса, что потребует от него умения вести переговоры, прислушиваться к оппонентам и идти на уступки. До настоящего момента эти качества у нового президента были, скажем так, не на высоте. За тридцатилетний период работы депутатом, он заработал репутацию косноязычного, жесткого, порой иррационального политика. В своей победной речи, зачитанной с бумаги, Болсонару резко изменил тональность и стиль подачи своих идей. Еще неделю назад он грозил тюрьмой и изгнанием всем "красным" (намекая на коммунистов) и несогласным с его идеями, зачастую подкрепляя эти мысли недвусмысленными жестами рук и пальцев, изображая оружие и стреляя в своих оппонентов.

Но после победы избранный президент заявил, что его правительство "будет отстаивать конституцию, демократию и свободы". Он также подтвердил, не вдаваясь в детали, что при его правлении Бразилия особый упор сделает на выстраивании отношений с США и Израилем (именно в эту страну Болсонару должен совершить свой первый официальный зарубежный визит. - от Ред.). А приоритет в контактах с внешними партнерами будет отдаваться развитию отношений на двустороннем уровне.

Мишел Темер: Бразилию ждут "мир и абсолютная гармония"

Кстати, косвенное подтверждение тезиса о том, что новый внешнеполитический вектор Бразилиа был замечен на Западе, пришло из Вашингтона. Президент США Доналд Трамп был первым из числа иностранных глав государств, поздравивших Жаира Болсонару с избранием.

Победа правого кандидата в Бразилии укладывается в общую тенденцию укрепления националистических и популистских течений в разных регионах мира. Политкорректность сегодня не в моде и воспринимается как неискренность. А про таких как Болсонару избиратели говорят: "Он честный". В этом суть. Если он хотя бы называет проблему своим именем, значит, сможет увидеть ее истинные причины и, возможно, найдет решение в отличие от тех, кто прячется за лозунгами. Правые политики пока играют играют на деградации мейнстрим-партий успешнее левых, в том числе потому, что последние нередко ассоциируются с накопившимися проблемами. Как и другие правопопулисты, Болсонару сделал репутацию на обещаниях править жестко. И эти обещания больше резонировали с чаяниями избирателей, чем попытки оппонентов изобразить его угрозой демократии и диктатором.

Бразильцы своими голосами дали понять, что готовы закрыть глаза на авторитарные замашки Болсонару

Приход Болсонару имеет и собственный бразильский колорит. Одна из острейших проблем страны - рост насилия в последние годы. В 2017 году в Бразилии было зафиксировано около 60 тысяч убийств. По их числу на душу населения страна является одним из лидеров мирового антирейтинга. В таких условиях бразильцы своими голосами дали понять, что готовы закрыть глаза на авторитарные замашки Болсонару, лишь бы тот исполнил свое обещание твердой рукой навести порядок.

Фото: EPA
Чем грозит триумф крайне правых на выборах в Бразилии

Ключевой контингент Болсонару - средний класс, мелкие и средние предприниматели, квалифицированные специалисты и, конечно, силовики. За него скорее голосовали состоятельные бразильцы, чем бедняки, тяготеющие к левым партиям.

Бразилию не просто качнуло вправо, а буквально швырнуло на самый край этого фланга. Левая Партия трудящихся последние полтора десятилетия неизменно выигрывала выборы. После импичмента Дилмы Роуссефф под давлением финансовой элиты страны к власти пришло более консервативное правительство Мишела Темера. Но вывести Бразилию из политического и экономического кризиса ему так и не удалось, из-за чего правый политический фланг стремительно радикализовался, а избиратели, отчаявшись добиться перемен от правящей верхушки, отдали свои голоса тому, кто обещал в короткие сроки снести неэффективную систему.

В мире Южная Америка Бразилия
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