Реальные лабораторные эксперименты - с пробирками, реактивами, измерительными приборами - "пропишутся" в школьных экзаменах уже совсем скоро: в новом учебном 2019-2020 году итоговая аттестация для девятиклассников серьезно изменится. А следом и ЕГЭ может частично "переехать" в лаборатории. По крайней мере, планы у разработчиков именно такие.

Они возникли не на пустом месте. Сегодняшние подростки уже несколько лет учатся по новым образовательным стандартам, где во главе угла - не просто знание фактов, дат или формул, но их практическое применение. А раз ребята учатся по-новому, то и спрашивать с них нужно по-другому.

Спланировать эксперимент, выбрать реактивы и определить вещество в пробирке - все это девятиклассники должны уметь. Фото: Сергей Куксин/ РГ

- Главным акцентом оценки учебных достижений ребенка станет умение применять свои знания, анализировать, систематизировать, отбирать и комбинировать необходимые данные, находить оптимальные пути решения, - говорит директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова.

Что появится нового? Экзамен по информатике полностью перейдет в "цифру": ребятам предложат написать несложную программу или задать алгоритм движения робота. В экзамен по географии включена работа с реальными текстами из СМИ. К примеру, про критически низкий уровень озера Байкал. Ученику придется ответить, какие регионы эта проблема может затронуть, как оценить экономические и экологические последствия.

С историей - та же "история". Если раньше был вопрос: "Укажите причину начала Великих реформ 1860-1870-х годов" (правильный ответ - поражение России в Крымской войне), то теперь ребятам придется объяснить, почему это стало причиной. Новых заданий много, но экзамены, как и раньше, ориентированы на содержание историко-культурного стандарта.

В биологии нашлось место крупным разделам про экологию и человека, появились вопросы про здоровый образ жизни. Скажем, есть такая задачка. "Девятиклассник Василий посетил школьную столовую, где ему предложили на обед борщ из свежей капусты; два мясных биточка с гарниром из макарон, чай с сахаром и кусочек ржаного хлеба. Используя данные таблиц, ответьте: какова энергетическая ценность школьного обеда?"

Новая модель школьных экзаменов позволит улучшить позиции России в международных рейтингах

Самое интересное - естественно-научный блок. Задания по химии, физике и другим предметам составлены в соответствии со Стратегией научно-технологического развития России. Это, как уверяют разработчики, поможет выпускнику легче ориентироваться в будущей профессиональной среде.

- Одно из заданий по химии - определение состава вещества в пробирке. Ученику предложат несколько реактивов, из которых он должен выбрать правильные. Для этого необходимо спланировать эксперимент, составить алгоритм действий и провести опыт, - рассказал руководитель федеральной комиссии разработчиков КИМ для экзамена по химии Дмитрий Добротин. Причем весь эксперимент с реактивами должен проходить с соблюдением правил безопасного труда и строго под контролем специалиста по обеспечению лабораторных работ.

А в основном государственном экзамене (ОГЭ) по физике появилась целая группа заданий, которые проверяют, могут ли девятиклассники пользоваться измерительными приборами, правильно снимать их показания. Здесь тоже есть эксперимент. Ученик может собрать установку для измерения скольжения бруска по наклонной. Подсказка: для этого понадобится штатив, электронный секундомер с датчиками, брусок, линейка и транспортир.

- Эксперимент, как элемент ОГЭ в девятых классах, существует и сейчас, но регионы могут включать его в экзамен по желанию. Кто-то этой возможностью пользуется, а кто-то - нет, - говорит Оксана Решетникова. - Мы же хотим, чтобы эксперимент был усилен в своей практико-ориентированной направленности и использовался повсеместно.

Перспективные модели экзамена уже выложены на сайте ФИПИ. Пока в публичном доступе семь предметов: информатика, биология, обществознание, история, химия, физика, география. Но разработка новых заданий идет по всем экзаменационным дисциплинам. Предложения и замечания принимаются до конца 2018 года.

Могут ли вслед за ОГЭ измениться и ЕГЭ? Появятся ли в нем реальные лабораторные эксперименты? Ведь через пару лет девятиклассники, которые учатся по ФГОСам, станут 11-классниками...

- Эксперименты появятся, и это будет правильно, - отвечает Оксана Решетникова. - Мы не видим тут ничего невозможного и уже договорились с Российской академией наук о сотрудничестве в этом направлении.

Кстати

Эксперты считают, что новая модель школьных экзаменов позволит России существенно улучшить позиции в некоторых международных исследованиях качества образования. К примеру, в TIMSS, которое проверят только умение школьников решать задачки, наши ребята уверенно держатся в десятке. А вот по PISA, которая проверяет, как подростки применяют знания на практике, мы примерно в тридцатке.