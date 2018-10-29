В Италии открыли памятник Горькому

В Сорренто открыт памятник "сеньору Алессио" - Алексею Максимовичу Горькому.

Горький прожил в Италии с перерывами семнадцать лет, из них почти десять - в Сорренто. С 16 ноября 1924 года и вплоть до возвращения на родину 9 мая 1933 г. он провел на вилле "Иль Сорито", расположенной вдали от шумного курортного центра, на скалистом мысе Капо ди Сорренто. Писатель утверждал, что никто не любит Италию так, как он, потому что никто другой не обязан ей столь многим. "Бель Паэзе" вдохновляла и наполняла Горького творческим зарядом. Именно в Сорренто создавались "Дело Артамоновых", три тома "Жизни Клима Самгина", "Заметки из дневника", пьесы, очерки и воспоминания.

До сегодняшнего дня о присутствии Горького в Сорренто напоминала лишь мемориальная доска, а также записи в гостевых книгах, которыми похваляются местные отельеры. Но любовь между ним и Италией оказалось взаимной. Именно Италия выступила инициатором внесения юбилея Максима Горького в календарь памятных дат ЮНЕСКО, а также всецело поддержала установку бюста к 150-летию со дня его рождения.

"В этот юбилейный год великий русский писатель Максим Горький наконец вернулся в свой второй "дом", Сорренто! Этот проект появился на свет несколько лет назад по инициативе мэрии Сорренто в сотрудничестве с московским Институтом мировой литературы имени Максима Горького РАН, его директором Вадимом Полонским, а также стараниями оргкомитета горьковской премии, которую каждый год получают лучшие писатели и переводчики Италии", - рассказал "РГ" ответственный за международные отношения в мэрии Сорренто Антонио Фиорентино, отметивший, что воплотить эту идею в жизнь удалось при меценатской поддержке российского бизнесмена, председателя совета Плесского городского поселения Тимербулата Каримова.

Бюст Максиму Горькому установлен на высокой полуразрушенной колонне, композицию дополняют крылья буревестника, которые как будто несут писателя над городом. Автором изваяния, которое было решено разместить в центре Сорренто, на площади Победы (в двух шагах дома, где родился итальянский поэт XVI века Торквато Тассо), стал прославленный российский скульптор Александр Рукавишников.

Кроме того, благодаря усилиям ассоциации "Познаем Евразию" и Института мировой литературы имени Горького в Сорренто состоялась презентация уникального, прежде не опубликованного издания. Речь идет о факсимиле четырех номеров рукописного домашнего журнала "Соррентийская правда". В этот журнал входили юмористические рассказы, стихи и карикатуры самого Горького и гостей, посещавших его виллу "Иль Сорито". За иллюстрации в этом издании отвечал сын писателя Максим Пешков.

"Празднование юбилея Горького в Сорренто позволит не только отдать дань его памяти, но и будет, несомненно, способствовать интенсификации культурных связей. Сегодня, когда принято воздвигать стены, наш город стремится стать важным культурным мостом, связывающим Италию и Россию. Мы считаем это крайне важным аспектом для развития полноценного международного сотрудничества", - подчеркнул Фиорентино.