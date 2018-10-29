В Италии торжественно открыли памятник Максиму Горькому

В городе Сорренто на юге Италии, на Амальфитанском побережье открыт памятник писателю Максиму Горькому. Торжественная церемония прошла в субботу на площади Победы.
Памятник, который представляет собой бюст Горького на колонне, выполнил российский скульптор Александр Рукавишников. Об этом рассказал ответственный за международные отношения в мэрии Сорренто Антонио Фиорентино, пишет ТАСС.
В Сорренто также впервые были представлены так никогда не увидевшие свет публикации нескольких номеров специального итальянского издания газеты "Правда", печать которых уже оплатил Горький.
В этом итальянском городе писатель прожил девять лет - с 1924 по 1933 годы. В память о нем здесь традиционно проводятся совместные акции с московским Институтом мировой литературы имени Максима Горького РАН. Установку бюста было решено приурочить к 150-летию русского писателя.
Maksim Gor’kij è tornato nella sua "casa" in Italia: Sorrento. Il monumento dedicato al grande scrittore russo che soggiornò per nove anni, dal 1924 al 1933, nella villa “Il Sorito” del Capo di Sorrento, è stato inaugurato questa mattina https://t.co/yPELtSqA02 pic.twitter.com/yFlu6WrV7T— Comune di Sorrento (@comunesorrento) 27 октября 2018 г.