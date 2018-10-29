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Рубрика: Культура

В Италии торжественно открыли памятник Максиму Горькому

Максим Горький, вернувшийся из Италии в СССР. 28 мая 1928 года. Фото: Макс Альперт/РИА Новости Максим Горький, вернувшийся из Италии в СССР. 28 мая 1928 года. Фото: Макс Альперт/РИА Новости
Максим Горький, вернувшийся из Италии в СССР. 28 мая 1928 года. Фото: Макс Альперт/РИА Новости

В городе Сорренто на юге Италии, на Амальфитанском побережье открыт памятник писателю Максиму Горькому. Торжественная церемония прошла в субботу на площади Победы.

Фото: А. Алексеев/Фотохроника ТАСС
Памятник Юрию Гагарину открыли в Сан-Марино

Памятник, который представляет собой бюст Горького на колонне, выполнил российский скульптор Александр Рукавишников. Об этом рассказал ответственный за международные отношения в мэрии Сорренто Антонио Фиорентино, пишет ТАСС

В Сорренто также впервые были представлены так никогда не увидевшие свет публикации нескольких номеров специального итальянского издания газеты "Правда", печать которых уже оплатил Горький.

В этом итальянском городе писатель прожил девять лет - с 1924 по 1933 годы. В память о нем здесь традиционно проводятся совместные акции с московским Институтом мировой литературы имени Максима Горького РАН. Установку бюста было решено приурочить к 150-летию русского писателя.

Культура Литература
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