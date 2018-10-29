30 октября в китайском Чжухае стартует итоговый турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) "Элит Трофи".

В соревновании традиционно принимают участие спортсменки, завершившие сезон в рейтинге WTA на местах с 9-го по 19-е, плюс еще одна теннисистка по приглашению организаторов (wild card). Из-за травм некоторых теннисисток, в частности, американки Серены Уильямс, на турнире сыграют несколько девушек с рейтингом чуть ниже топ-20 WTA. А wild card получила китаянка Шуай Чжанг.

Среди участниц престижного турнира и наша Дарья Касаткина, которая в самой концовке сезона сумела впервые в своей карьере войти в топ-10 женского рейтинга.

Накануне состоялась жеребьевка "Элит Трофи": 12 теннисисток были разбиты на четыре "цветочные группы". Касаткиной, попавшей в трио "азалия", в соперницы достались американка Мэдисон Киз (16-е место в рейтинге) и хозяйка корта Ван Цян (22).

Состав остальных групп выглядит следующим образом. В группу "Камелия" вошли Анастасия Севастова (Латвия, 11), Гарбинье Мугуруса (Испания, 17) и Шуай Чжанг (Китай, 36), в трио "Орхидея" - Арина Соболенко (Белоруссия, 12), Каролин Гарсия (Франция, 18) и Эшли Барти (Австралия, 19) и, наконец, в группе "Роза" - Элиз Мертенс (Бельгия, 13), Юлия Гергес (Германия, 14) и Анетт Контавейт (Эстония, 20).

Согласно регламенту турнира в полуфинал выйдут победительницы своих групп. Призовой фонд турнира "Элит Трофи" составляет 2 349 363 доллара.