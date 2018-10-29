В Кремле заявили о планах продолжить сотрудничество с Бразилией

Президент России Владимир Путин направит поздравления избранному главе Бразилии Жаиру Болсонару, заверили в Кремле.

"Безусловно, Бразилия - важный партнер РФ", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно относимся к развитию наших двусторонних отношений, а также к нашему взаимодействию в рамках многостороннего формата", - продолжил представитель Кремля.

"Мы надеемся, что это взаимодействие будет продолжено, - добавил Песков. - И, безусловно, избранный президент получит поздравления от президента РФ. Мы проинформируем вас об этом".