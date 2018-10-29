В Москве простились с Николаем Караченцовым

Сцена родного для Николая Караченцова театра, где артист выступал с конца 60-х годов, утопала в траурных венках и букетах. От гроба с телом актера не отходила Людмила Поргина; каждый из желающих проститься оставлял цветы.

"Николай Петрович был человеком удивительного таланта, даже уникального таланта, обладал фантастическим чувством юмора. Любил смеяться, был остроумным человеком, а это показатель величайшего интеллекта. Когда Караченцов пришел в театр, он был молодым и подвижным мальчиком. Я предполагал, что у него есть потенциал, но не думал, что из него вырастет такой артист", - сказал художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров на церемонии прощания и добавил, что именно Николай Караченцов предложил театру отказаться от прежнего длинного названия в пользу "Ленкома", как окрестил его народ.

Николай Петрович блистал на сцене театра в постановках Захарова: его работы в спектакле "Тиль" с Инной Чуриковой и рок-опере "Юнона и Авось" до сих пор считаются ленкомовской классикой.

Актриса Инна Чурикова тоже приехала проститься со своим любимым партнером и самым близким другом в театре.

Попрощаться с артистом приехали Алла Пугачева, Евгений Герасимов, Александр Ширвиндт, Вениамин Смехов, Максим Дунаевский, Марк Варшавер и другие артисты, а также министр культуры России Владимир Мединский, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, руководитель департамента культуры Александр Кибовский.

Одним из последних речь на церемонии прощания произнес актер Дмитрий Певцов, сменщик Николая Петровича в спектакле "Юнона и Авось". Он исполнил просьбу многих людей - поклонился со сцены великому артисту.

После завершения официальной церемонии практически вся улица перед входом в "Ленком" громко аплодировала в память о великом Николае Караченцове.

Память

Вера от таланта

Патриарх Кирилл провел отпевание актера Николая Караченцова в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Всем известный храм "на Неждановской", наверное, лучшее место для прощания с актером. Во-первых, Николай Караченцов был его прихожанином как до, так и после изменившей его жизнь автоаварии. Во-вторых, эта церковь известна как своего рода артистический храм, в 20 веке ее не закрыли по просьбам известных артистов, живущих на улице Неждановой, во главе с самим Станиславским. Неоспоримое магическое влияние артистов на поклонников, в том числе и среди начальства, сослужило тут добрую службу.

По воспоминаниям, на службы в церковь, известную еще и чудотворным образом Божией Матери "Взыскание погибших", приходил знаменитый тенор Иван Семенович Козловский, причем был ее постоянным прихожанином, для своего времени мужественным, но одновременно осторожным (в церковном хоре не пел).

Четыре десятилетия в храме служил митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим (Нечаев) - красавец, поражавший своим обликом даже советское начальство, и интеллигент, глава Издательского отдела, вокруг которого собирались многие сегодняшние известные деятели Церкви - теперешние митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) и др. Настоятель храма, протоиерей Николай Балашов, заместитель главы ОВЦС, один из самых образованных людей в Русской православной церкви. А в большую общину храма входят многие представители творческой интеллигенции.

"Мы знаем, что Николай Петрович в результате тяжелой аварии оказался в очень ограниченных для него условиях проявления всего того, что составляло самую суть его жизни, он не мог выражать себя как актер и художник, - цитирует слова патриарха Кирилла, сказанные перед началом отпевания, агентство ТАСС. - Его жизнь была весьма ограничена, и печать скорби и страданий особым образом легли на эти последние годы жизни".

Патриарх подчеркнул, что "в нашей памяти Николай Петрович останется и как прекрасный актер выдающегося таланта и способностей, и как человек, с верой в сердце прошедший тяжелейшие годы испытаний в завершении его жизненного пути". "Но если бессмертная душа переходит в жизнь вечную, то это означает, что и развитие личности продолжается за гробом. <...> Вот почему заупокойное богослужение в храме совершается в светлых одеждах, как в пасхальные дни", - сказал патриарх.

Гроб с покойным стоял в центре храма, как раз около главной святыни - чудотворной иконы Божией Матери "Взыскание погибших", к которой обычно стоит очередь паломников. Актеру, спевшему когда-то почти невозможное и поразившее всех советских слушателей "Аллилуйя любви", пели "Вечную память".