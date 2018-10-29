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Рубрика: Власть

Пару слов для протокола

В Роcгвардии определят, кто фиксирует нарушения
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
Составлять протоколы об административных правонарушениях и административном задержании могут только должностные лица Росгвардии, перечисленные в особом перечне главы ведомства. Проект нового приказа, уточняющего этот перечень, опубликован для общественной антикоррупционной экспертизы.

Такое право получают сам директор Росгвардии и его заместители. Речь идет о выполнении ими контролирующих функций по обеспечению правопорядка и безопасности в регионах, некоторых отраслях промышленности, на транспорте. Еще - руководители структурных и территориальных органов и подразделений, их заместители. Разумеется, уполномочены составлять протоколы и руководители вневедомственной охраны - эти подразделения чаще других сталкиваются со всевозможными нарушениями, приезжают на экстренные вызовы.

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Однако речь идет не только о бытовых драках, мелком хулиганстве или, скажем, разбитых окнах. В перечне есть и должности, на первый взгляд, далекие от фиксирования привычных административных правонарушений. Например, главные санитарные врачи Росгвардии, ее территориальных органов оперативно-территориальных объединений войск, начальник Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Росгвардии, старшие врачи по общей гигиене, по радиационной гигиене, эпидемиологи и дезинфектологи. Даже государственные ветеринарные инспекторы Росгвардии.

Эти специалисты обязаны контролировать в сферах своей ответственности ситуацию не только в войсках и подразделениях, но и на прилегающих территориях. То есть фиксировать и пресекать возможность, например, распространения инфекции или радиации не только среди военнослужащих, но и гражданского населения. И после административного протокола чиновники будут обязаны устранять нарушения.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Возможность предотвратить опасность с помощью административного вмешательства есть и у государственных инспекторов Росгвардии по пожарному надзору.

Отдельный пункт перечня касается технических специалистов - офицеров, занимающихся контролем оборудования и организации эксплуатации инженерно-технических средств охраны. В том числе и особо важных государственных объектов. Всевозможные виды сигнализации и защиты инженеры Росгвардии устанавливают и на частные квартиры, дома и гаражи, и на территории воинских частей, на промышленные и транспортные объекты, художественные музеи и хранилища ценностей.

Отдельный пункт перечня касается технических специалистов, контролирующих системы охраны

Неполадка в проводке, плохо отрегулированный датчик могут привести к пропаже ценнейшей картины или к аварии на химическом заводе. А то и облегчит путь террористов, скажем, в административном здании.

Технические сбои случаются не сами по себе, а из-за невнимательности, ошибок, а то и нарушений правил обслуживания и эксплуатации охранных систем. Контролеры могут вовремя предотвращать этот пресловутый "человеческий фактор". И заносить такие случаи в протокол.

Не исключена, например, ситуация, когда по тревожному вызову в чью-то квартиру приедет экипаж вневедомственной охраны и составит протокол о срабатывании сигнализации. Но самого взлома и даже попытки не было.

Тогда инженер-контролер выяснит причину этого срабатывания и найдет неполадку в цепи. И тоже составит свой протокол, по которому будет принято административное решение.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Росгвардия
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