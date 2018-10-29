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29.10.2018 20:17
Рубрика: Экономика

Зов новых шуб

В России снова в моде соболиный мех
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск №7706 (243)
Общемировую тенденцию отказа от натурального меха российские покупатели начисто игнорируют в силу климата и традиций. Более того, в последнее время в России сильно вырос спрос на дорогие меха - соболя, а также куницы, рассказал "РГ" глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Самым массовым товаром в России являются изделия из овчины, на втором месте - меха норки, далее следуют песец, енот и лисица. Кроме того, пользуется популярностью сочетание разных видов меха. Хуже всего спрос на изделия из меха кролика и козлика.

Фото: РИА Новости
В России на товарах появятся специальные маркировки для защиты

Раньше для российского рынка было характерно появление новых необычных шуб. Производители старались продвинуть изделия из непопулярных видов меха: белки, ласки, нутрии в новой обработке, орилаги, ондатры. Но покупательницам такие идеи показались странными, непрактичным и дорогими, поэтому вскоре подобные эксперименты прекратились. К тому же новые виды меха оказались невостребованными из-за доступности изделий из норки. Многие производители создают широкий спектр цветов и моделей из недорогой китайской норки.

Рынок меховых изделий стал первым, где была внедрена маркировка чипами для противодействия контрафакту. По данным минпромторга, сегодня в информационном ресурсе маркировки зарегистрировано более 11,4 тысячи участников. Розничные продажи изделий из натурального меха с момента введения маркировки составили более 145,6 миллиарда рублей. "Более 20 процентов участников пилотного проекта легализовали свой бизнес, поскольку ранее они не представляли отчетность в налоговые органы", - рассказала "Российской газете" официальный представитель минпромторга Залина Корнилова.

Наличие маркировки позволяет покупателю быть уверенным в том, что он получает легальный товар. Для бизнеса же система маркировки подразумевает такие преимущества, как цифровизация отчетности и логистики. Помимо этого, производители могут защитить имидж собственных брендов от репутационных рисков, связанных с контрафактной продукцией, а также повысить прозрачность взаимодействия с собственными контрагентами.

Экономика Товары и цены
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