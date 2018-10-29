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29.10.2018 03:15
Рубрика: Общество

Температура опустится до минус 20 и наметет сугробы

Текст: Ольга Игнатова
Последние дни октября в Москве будут холодными. С понедельника по среду днем всего 0 - плюс 4 градуса. Ночью уже подморозит до минус 2-7 градусов. Местами пройдет снег и возможно образование временного снежного покрова и гололедицы.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. Но в первых числах ноября немного потеплеет: ночью до минус 1-6 градусов, днем до 0 - плюс 5.

На севере европейской территории будет ощущаться влияние мощного сибирского циклона. По его окраине будет распространяться холодный арктический воздух. Поэтому, например, в Ненецком автономном округе - метели. В Мурманской области мокрый снег и до минус 5. Снежно будет и в Архангельской области. Днем минус 4 - плюс 1. Мокрый снег пройдет в Вологодской области. И тоже холодно: минус 3 - плюс 2 градуса. На юге Коми минус 1-6 градусов. На севере республики минус 3-8. Местами до 13 градусов мороза. С понедельника начнется дальнейшее понижение температуры. На севере Коми ночью столбики термометра уже будут опускаться до минус 15-20 градусов.

Фото: depositphotos.com
В регионах ЦФО выпал первый снег

В Поволжье пока не особенно холодно, хотя по ночам до минус 3-5 градусов. Днем плюс 2-7, в среднем Поволжье до плюс 15.

На юге России погода улучшается. Средиземноморский циклон, который вызвал сначала сильные дожди в Италии, а потом обрушился со страшной силой на Краснодарский край, ушел на Кипр и Турцию. В понедельник в Краснодарском крае уже без осадков, но ветрено, порывы до 13-18 метров в секунду. Потеплеет до 19 градусов. На Черноморском побережье до плюс 24 градусов. Прекратятся дожди и в Крыму. И тоже потеплеет до плюс 20 градусов. Повторение ливней синоптики пока не прогнозируют, так как на юг пришел устойчивый антициклон.

На Урале и в Сибири погода очень разнообразная. На Урале по ночам преимущественно небольшие заморозки до минус 3, днем не выше плюс 5. И только в Челябинской области пока до плюс 10. На севере Урала хозяйничает сибирский циклон, который вызвал снегопады в Коми. На Ямале метель. Днем не выше плюс 1. Похолодает в Ханты-Мансийском округе - до плюс 1-6 градусов.

В южных регионах Западной Сибири дожди перейдут в снег, на дорогах образуется гололедица. На Таймыре сильный снег, метель, штормовой ветер до 25 метров в секунду. Температура при этом будет держаться около нулевой отметки.

Фото: depositphotos.com
В следующем году произойдет быстрый переход от зимы к весне

В Иркутской области тепло - до плюс 10 градусов, на западе и юге области до плюс 15. Осадки маловероятны.

На Дальнем Востоке все сильнее чувствуется дыхание зимы. В Якутии намело уже полуметровые сугробы. Снег продолжится. Днем минус 4-9, на севере до 18 мороза. А вот на западе Якутии среднесуточная температура превысит климатическую норму на 15-20 градусов. Днем ожидается плюс 1-6 градусов. Ветрено на Чукотке. В Магаданской области небольшой дождь со снегом - минус 1 - плюс 4 градуса.

В Хабаровском крае днем плюс 5.В Амурской области сильные осадки, налипание снега на провода, днем из-за северного ветра не выше нуля. Испортится погода и в Приморском крае. Там в отдельных районах гололедица. Днем всего плюс 2 - 7 градусов. Около плюс 10 градусов на Сахалине и Курильских островах, но пройдут дожди. В Петропавловске-Камчатском днем около плюс 9 и без дождей.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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