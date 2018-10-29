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Рубрика: В мире

В Стамбуле открыли будущий крупнейший аэропорт мира

Текст: Юрий Когалов

Власти Турции открыли в Стамбуле новый аэропорт, который после завершения всех работ станет самым большим в мире. В торжественной церемонии принял участие президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Анатолийское агентство.

Фото: depositphotos.com
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"Стамбул - не только самый большой город в Турции, но и самый главный бренд страны. Поэтому мы дали новой воздушной гавани название "Аэропорт Стамбула". Надеюсь, что его открытие принесет пользу не только Турции, но и миру в целом", - отметил Эрдоган.

По его словам, "Стамбул превратится в крупный траспортный хаб", что приведет к изменению потоков авиасообщения между континентами. "После открытия первого этапа "Аэропорт Стамбула" сможет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год. С реализацией всех этапов проекта этот показатель повыситься до 150 миллионов, а при необходимости будет доведен до 200 миллионов пассажиров", - подчеркнул президент.

Как ожидается, все этапы строительства будут реализованы до 2023 года.

В настоящее время в "Аэропорт Стамбула" уже вложено свыше 10 миллиардов евро, однако это менее половины суммы, заявленной победителем тендера - консорциумом компаний Limak-Kolin-Cengiz-MaPa-Kalyon (они предложили реализовать проект за 26,14 миллиарда евро).

Фото: Евгений Егоров/ТАСС
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Поначалу в строй будут введены две взлетно-посадочные полосы, терминал площадью 1,4 миллиона квадратных метров, диспетчерская вышка и вспомогательные здания. Через пять лет новый аэропорт будет иметь уже шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 воздушных судов, открытую и закрытую парковки на 70 тысяч автомобилей. Он сможет принимать самолеты 250 авиакомпаний мира, которые будут летать по более чем 350 направлениям.

Первый рейс оттуда будет осуществлен совсем скоро - 31 октября авиакомпанией Turkish Airlines (Стамбул-Анкара). На следующий день - первый международный рейс (в Турецкую Республику Северного Кипра). А вот первый самолет он уже принял, им оказался президентский лайнер, который приземлился в аэропорту еще до официального открытия.

Примечательно, что торжественные мероприятия совпали с 95-й годовщиной основания Турецкой Республики - главным праздником страны.

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