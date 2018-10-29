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Рубрика: Общество

Ведущие эндокринологи предупредили о важности борьбы с предиабетом

Текст: Ирина Невинная
В России может появиться новая дата - День борьбы с предиабетом. Минздрав поддержал инициативу ФГБУ "НМИЦ Эндокринологии" о необходимости разработки программы информирования населения о состоянии предиабета и его профилактике.
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

На сегодняшний день диагноз "сахарный диабет" официально поставлен более 8 млн. россиян, и с каждым годом это число продолжает расти. Но реально число больных может быть намного больше - поскольку заболевание долго протекает бессимптомно, далеко не все люди знают, что больны.

Фото: Depositphotos.com
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"Осведомленность о предиабете, заболевании или состоянии, предшествующем сахарному диабету 2 типа, еще меньше, - считает и.о. директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России, академик РАН Марина Шестакова. - Проблема предиабета стоит очень остро. По данным всероссийского эпидемиологического исследования NATION почти у 20 процентов населения России есть предиабет, а это значит, что они находятся в одном шаге от сахарного диабета 2 типа. При этом многие люди даже не догадываются, что у людей с предиабетом в организме происходят патологические изменения. Тем не менее, предиабет - это обратимое состояние, которое можно распознать и остановить, предотвратив серьезные последствия. Можно идти по двум пути: ничего не предпринимать и неизбежно получить диабет  2 типа с высоким риском серьезных осложнений. Второй путь - активно заниматься здоровьем, упорядочить питание, подключить физические нагрузки и снизить вес. Так можно избежать диабета или, по крайней мере, на много лет отодвинуть его наступление".

Ведущие эндокринологи говорят, что необходимо повышать осведомленность населения о проблеме предиабета и мерах профилактики сахарного диабета. ФГБУ "НМИЦ Эндокринологии" при поддержке Минздрава России заключил соглашение с крупной фармацевтической компанией о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого будут проводиться образовательные программы для врачей и населения, будут внедряться лучшие российские и международные практики по диагностике предиабета и профилактике сахарного диабета 2 типа.

Одной из первых совместных инициатив стало предложение учредить в России День Предиабета. Создание такой памятной даты позволит привлечь внимание к проблеме этого заболевания.

Общество Здоровье Правительство Минздрав Диабет: профилактика и диета
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