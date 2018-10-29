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29.10.2018 13:15
Рубрика: Власть

Венедиктов: Надо двигаться в сторону электронного голосования

Текст: Галина Мисливская

Глава общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов считает, что избирательная система России должна развивать электронные формы голосования. Такое мнение он высказал в ходе проходящей в ЦИК конференции, посвященной 25-летию избирательной системы России.

К этому выводу его подтолкнул в том числе опыт проведения экстерриториального голосования на выборах столичного градоначальника в сентябре этого года. Напомним, тогда за пределами Москвы - в Подмосковье, Калужской, Тульской и Владимирской областях - было организовано 209 участков для москвичей.

По словам Венедиктова, "дачные" участки оттянули на себя практически все внимание общественного штаба, благо на 3600 участках в Москве проблем не возникло. "Силы, вложенные в экстерриториальность, не пропорциональны затратам и полученным результатам. Это означает, что для расширения возможностей надо двигаться не по этому пути, а использовать новые технологии", - считает он.

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К тому же нашлось немало желающих проголосовать за кандидатов в мэры столицы и в более отдаленных точках - заявки поступали из Вашингтона, Лондона, Киева, Южной Осетии и нескольких регионов России.

"Придет время, когда здесь и во всем мире появится электронная карта избирателя, когда бы избиратель, где бы он ни находился, так или иначе смог проголосовать", - полагает Алексей Венедиктов.

И здесь помочь избирательной системе может банковский порядок идентификации клиента и защиты персональных данных, а также опыт проведения чемпионата мира по футболу. "Опыт электронного паспорта болельщика показал, что есть защищенный документ, есть возможность программы, есть идентификация человека, где ФСО, ФСБ, СВР все, как надо, делают", - сказал глава общественного штаба.

"Надо наметить "дорожную карту", а законодатель должен предусмотреть возможность такого голосования", - заявил он, добавив, что это не означает отмены личного голосования на избирательном участке.

Венедиктов предложил провести в столице эксперимент по электронному голосованию. "Москва готова к экспериментам, давайте возьмем один округ, триста тысяч человек, давайте попробуем. Финансы есть, кадры есть, нужно согласие силовиков и законодательная база", - сказал он.

"Можно лежать на пути прогресса, но мы все равно туда придём", - заключил Алексей Венедиктов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Единый день голосования-2018
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