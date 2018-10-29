Видео: iPhone XR протестировали на прочность

Новый "яблочный" смартфон, iPhone XR, протестировали на устойчивость к разнообразным воздействиям. Результат блогер JerryRigEverything выложил на YouTube.

Сначала испытатель определил, насколько прочным является экран смартфона. Он поцарапал его с разным нажима стальным стержнем и канцелярским ножом. Итог неутешительный - на стекле остались заметные следы.

Затем блогер исцарапал при помощи лезвия алюминиевые вставки - до момента, пока с них сойдет краска. Потребовались значительные усилия.

Также тесту на царапины подверглись объектив камеры, диодная вспышка и задняя стеклянная панель. А вот проверку огнем и тест на сгибание iPhone XR прошел довольно успешно. След от горящей зажигалки исчез с дисплея довольно быстро.

Кроме того, блогеру не удалось согнуть смартфон руками, как бы он ни старался.

Продажи самого дешевого смартфона Apple из флагманской линейки в России стартовали 26 октября. Его стоимость начинается от 65 тысяч рублей.