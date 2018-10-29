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29.10.2018 23:24
Рубрика: Власть

Из одного металла льют

Владимир Колокольцев вручил награды волонтерам
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Столичный выпуск №7706 (243)
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды представителям добровольческих объединений, сотрудникам органов внутренних дел, курсантам образовательных организаций системы МВД, - всем, кто активно участвует в волонтерской деятельности.

- Для МВД России важны поддержка неравнодушных граждан, дальнейшее укрепление и развитие партнерских отношений с общественными объединениями, деятельность которых сегодня многогранна и крайне востребована, - подчеркнул Владимир Колокольцев.

По словам министра, поисковые отряды, которые сформированы в большинстве регионов, включают в себя около 15 тысяч человек.

- Их содействие позволяет расширить район поиска, быстрее опросить местных жителей и спасти оказавшихся в беде. За 9 месяцев волонтеры помогли установить местонахождение более 2 тысяч пропавших без вести, в том числе 700 несовершеннолетних, - рассказал министр.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Владимир Колокольцев отметил вклад добровольцев в обеспечение безопасности на дорогах: "Только с января по сентябрь в результате проверки полученной от граждан информации пресечено почти 240 тысяч нарушений правил дорожного движения. В том числе - задержано 23 тысячи водителей с признаками опьянения. Тем самым удалось снизить риск возникновения ситуаций, создающих угрозу безопасности людей".

Антинаркотические движения, как сообщил министр, насчитывают свыше 400 тысяч человек: "Они помогают нам выявлять места сбыта наркотиков и лиц, причастных к их незаконному обороту. Положительные результаты приносят просветительская деятельность таких организаций, проводимые ими профилактические акции, ориентированные прежде всего на молодежь".

И среди сотрудников полиции немало тех, кто занимается волонтерской работой, в свободное от службы время участвует в поисковых экспедициях на местах сражений Великой Отечественной войны.

Власть Безопасность Правительство МВД
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