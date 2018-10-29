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29.10.2018 04:07
Рубрика: В мире

Власти Китая запретили туристам фотографироваться с пандами

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В заповедниках на юго-западе Китая туристам запретили приближаться к пандам, кормить их и фотографироваться с ними. В питомниках установили камеры круглосуточного наблюдения.

Фото: zoopraha/instagram.com
В Праге появился на свет детеныш крайне редкой красной панды

Следить будут и за теми, кто должен охранять покой редких животных. Сотрудники парков за денежное вознаграждение позволяют посетителям сделать снимок. Это достаточно распространенное явление, пишет ТАСС со ссылкой на газету China Daily.

За фотосессию с пандой теперь грозит штраф - тысяча юаней (примерно 150 долларов США). На такие меры власти Китая пошли в связи с участившимися случаями контактов людей с животными, которые относятся к вымирающим или редким видам фауны. В частности, панды могут подхватить инфекции от туристов.

"Это ответ на призыв зоозащитников, которые долгое время агитировали за запрет коммерческой деятельности ради сохранения популяции млекопитающих", - заявил основатель организации по защите панд Чжао Хуавен.

Большая панда - медведь, родиной которого является центральный Китай. В стране животное находится под особой защитой, за убийство панды предусмотрена смертная казнь.

В мире Восточная Азия Китай Экономика Туризм
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