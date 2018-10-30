Akamas Bay Villas - Ваша личная роскошь ждет Вас!

Начало продаж Фазы II

Ведущая строительная компания элитной недвижимости на Кипре, Cybarco, начала продажи и строительство второй фазы комплекса Akamas Bay Villas. Это самый престижный проект недвижимости на Кипре, который расположен на живописном берегу Средиземного моря, рядом с заповедником полуострова Акамас.

Первая фаза проекта уже построена и продана состоятельным покупателям из разных стран мира.

Вторая фаза комплекса Akamas Bay Villas включает в себя восемь вилл с 3 или 4 спальнями. Размер участков варьируется от 500м² до 1210м², а площадь вилл - от 276м² до 419м². Строительство новой фазы стартовало в январе 2018 года.

Мастер-план проекта предусматривает 52 отдельные виллы. Каждая вилла, наделенная оригинальным дизайном, с собственным просторным ландшафтным садом предлагает панорамные виды на Средиземное море на каждом уровне благодаря окнам от пола до потолка и большим террасам. Интерьеры, воплощающие свежие и современные тенденции дизайна, с акцентом на свет, пространство и стиль, выполнены из материалов высочайшего уровня качества.

Владельцам вилл проекта Akamas Bay Villas обеспечены такие преимущества, как комфорт и безопасность закрытого комплекса, добросовестная команда сотрудников, готовая удовлетворить их потребности, услуги по управлению недвижимостью и круглосуточная охрана. Яхтинг, водные виды спорта, гольф и рыбалка - вот лишь некоторые из видов досуга, которыми можно наслаждаться в этом месте.

Akamas Bay Villas поднимает стандарты роскошной жизни на Кипре на новый уровень. Это идеальное предложение для тех, кто хотел бы приобрести лучшую прибрежную недвижимость с выдающимися характеристиками, которая находится в окружении захватывающей воображение природы и одновременно - всего в 30 минутах езды от всех достопримечательностей и международного аэропорта города Пафос.

Стоимость вилл второй фазы: от €1,250,000.

Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь в офис продаж компании Cybarco в Москве: +7 (495) 643 1901 или посетите сайт компании: www.Cybarco.ru

Пресс-релиз предоставлен компанией Cybarco