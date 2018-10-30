Актриса из "Частей тела" обвинила коллегу в наглых домогательствах

Ситуация с волной обвинений в сексуальных домогательствах хоть и несколько приутихла, но о спаде говорить рано: пока одни дела благополучно закрываются, на повестку выходят новые истории.

В частности, в этот раз в центре внимания оказались американские актеры, известные по медицинским сериалам - достаточно известная Сара Скотт и Кип Парду.

Согласно развернутым сетованиям 35-летней Скотт в газете Los Angeles Times, инцидент имел место в мае этого года на съемках комедии Mogulettes, где у нее главная женская роль

По словам актрисы, во время эротической сцены, где она и ее 43-летний партнер были не совсем одеты, Парду явно перевозбудился и проделал с рукой партнерши скабрезное действие. На что Сара как профессионал постаралась не обращать внимания и доиграла сцену. Но дальше было хуже, поскольку после того, как дубль был отснят, Кип якобы втолкнул ее в свою гримерку и "дал Си Кея", то есть начал самоудовлетворяться у нее на глазах.

Как рассказала Скотт, она окаменела от происходящего, а когда наконец-то нашла в себе силы воскликнуть: "Да что ты такое творишь?", партнер с юмором ответил, что происходящее не имеет никакого отношения к движению #MeToo, ведь он ей не начальник, не работодатель и не может ее уволить.

При этом актриса особо была шокирована тем фактом, что Парду не постеснялся повести себя подобным образом именно сейчас - когда все только и говорят о домогательствах в индустрии.

Сара отметила, что с ней такое происходит впервые за пятнадцатилетнюю карьеру на разного рода немаловажных телешоу. И когда она после попыталась добиться от партнера более внятного объяснения, тот уточнил, что она, по его мнению, just so hot - "просто очень горяча".

Когда издание связалось с Парду, тот подтвердил, что, да - он действительно положил руку Сары на свои гениталии во время общей сцены, но все дальше ею сказанное отрицал.

При этом Скотт пожаловалась о произошедшем своему мужу и ряду боссов индустрии, а также в профсоюз. Все они в шоке от ее рассказа, а женщина теперь пытается добиться справедливости и не оставить Парду без наказания.

Сара Скотт родилась в 1983-м в Небраске. Актриса, продюсер. Экранный дебют - середина нулевых. Снялась в сериалах "Касл", "Кости", "Части тела", C.S.I, "Медиум", "Настоящая кровь", "Мастера секса", "Орвилл".

Кип Парду родился в 75-м в Атланте. На счету - более шестидесяти ролей в фильмах и сериалах: "Вспоминая Титанов", "Доктор Хаус", "Скорая помощь", "Безумцы", "Правила секса", "Рэй Донован", третий "Хостел".