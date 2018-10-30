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30.10.2018 03:15
Рубрика: Экономика

Аналитики назвали самую провальную валюту этой недели

Текст: Георгий Панин
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты":
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

- Главным событием вторника на финансовых рынках будут важные отчеты по еврозоне - данные по ВВП и инфляции. Инвесторы на редкость единодушны во мнении, что Европейскому ЦБ сейчас нечем порадовать ни экономистов, ни широкую публику.

Фото: depositphotos.com
Назван курс рубля в ноябре

И ситуация к тому же ухудшилась размолвками между ЕЦБ и парламентом Италии, который бунтует против единовластия панъевропейского финансового регулятора.

Эта история имеет все больше и больше предпосылок получить крайне негативное продолжение.

Скорее всего, наибольшие потери 31 октября в тройке валют (рубль, доллар, евро) понесет "европеец", который ослабнет как к "американцу" (ориентировочно до 1,1372-1,1376), так и к рублю (до 74,2-74,3).

На этой неделе вообще достаточно интересный внешний макроэкономический календарь. В центре внимания - данные по США, на которые ориентируется Федрезерв: инфляционный индикатор PCE, число новых рабочих мест вне сельхозсектора (Non-farm payrolls), а также интересный опережающий индикатор продажи автомобилей (US Car sales).

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В то же время из последних данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) следует, что на предпоследней неделе октября объем чистых открытых позиций на покупку американского доллара сократился на 1,3 миллиарда долларов - до 26,825 миллиарда.

Это также свидетельствует в пользу небольшой коррекции в "зеленом" вслед за фондовыми индексами США. В итоге мы не исключаем дальнейшего укрепления рубля вплоть до уровня 65 к доллару и более заметно - до 73,8-73,9 к евро.

Рубль в ожидании санкций

Оснований для нынешней стабильности рубля, на самом деле, немного, но они все же есть.

Фото: depositphotos.com
Названы курсы доллара и евро к началу 2019 года

Рубль сильно падал "против нефти" большую часть 2018 года не только на свершившихся новых санкциях, но и на ожидании их очередных "траншей". По факту они пока отсутствуют, хотя рынок их заблаговременно учел в нынешнем низком курсе рубля.

Блокировки иностранных долларовых счетов российских банков не произошло, от системы мгновенной банковской коммуникации SWIFT отключения нет. Даже может появиться альтернативная система (причем, в сотрудничестве по проекту замечена даже Единая Европа). Жесткое вето на инвестиции в российские ОФЗ объявлено не было.

Но рубль при этом с начала года ослаб на 17,5 процента. Это, учитывая одновременный рост нефти на 25 процентов, выглядит крайне нестандартно.

Рубль также продолжают поддерживать комментарии относительно повышения прогноза роста ВВП России до 1,7 процента и, соответственно, обещание пересмотреть рейтинг до "инвестиционного" рейтинговым агентством Moody’s.

Курс - стабильный

На традиционный вопрос о наиболее выгодном курсе рубля для экономики России можно ответить так же традиционно - стабильный.

Новые санкции не повлияют на изменение курса рубля

К той или иной цифре экономика гораздо быстрее адаптируется, чем к бесконтрольной волатильности, которая уже, по сути, превратила рубль из платежного средства в биржевой спекулятивный инструмент.

Банк России имеет весьма ограниченное и одностороннее влияние на рубль: ему довольно несложно его девальвировать. Например, путем увеличения денежной массы или скупки долларов. Но ЦБ крайне сложно рубль укреплять. Поэтому вопрос о выгодном для экономики курсе рубля, на мой взгляд, не имеет однозначного программного решения.

Депозиты уходят в прошлое?

Что касается динамики депозитных вкладов, то, хотя она в моменте показывает разные тенденции для рублевых и долларовых инструментов, в общем, их макро-тренды совпадают.

Фото: depositphotos
Почему банки подняли ставки по рублевым и долларовым депозитам

Люди постепенно уходят от этих низкопроцентных способов накопления, которые после двух эпизодов девальвации рубля в этом году рискуют показать отрицательную эффективную доходность (процент за вычетом реальной инфляции). И все в большей мере предпочитают инструменты с более высокой доходностью.

Этот тренд самоусиливается по мере снижения реальных располагаемых доходов, так как инвестиции более не рассматриваются как некий дополнительный заработок. Это уже неотъемлемая составляющая совокупных доходов сознательных и образованных российских семей.

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