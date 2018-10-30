В 2017 году на рынок вышел iPhone X - первый смартфон, узнающий владельца в лицо. Система получила название Face ID и заменила собой сканер отпечатка пальца Touch ID, который появился еще в модели iPhone 5S.

Фото: Depositphotos.com

Теперь же Apple оснастила этой системой новый iPad Pro, который показала на презентации 30 октября.

Убрав круглую кнопку со сканером отпечатка пальца, разработчики смогли сделать рамки более тонкими и увеличить размеры экрана, сохранив при этом габариты. В новой линейке - две модели iPad Pro, с 11-дюймовым и 12,9-дюймовым экраном.

Еще одной "фишкой" iPad Pro нового поколения стал порт USB-C, который заменил собой Lightning. Теперь к планшету можно не только подключать самые разнообразные устройства - например, монитор или цифровую камеру, чтобы скачать фотографии. Кроме того, iPad теперь может заряжать iPhone просто при подключении кабеля.

Новые iPad Pro появятся в продаже в России 7 ноября. Стоимость 11-дюймовой модели с 64 Гб памяти составит 65 990 рублей, а за 12,9-дюймовую модель нужно будет заплатить минимум 81 990 рублей.

Мощные и дорогие. Apple показала новые планшеты iPad Pro и ноутбуки MacBook

Одновременно с новыми планшетами публике были продемонстрированы ноутбуки MacBook Air. 13,3-дюймовая модель теперь поддерживает режим высокого разрешения Retina, а в одну из кнопок клавиатуры встроен настоящий сканер отпечатка пальца Touch ID.

Новые ноутбуки базируются на мощном процессоре от компании Intel, могут поддерживать до 16 Гб оперативной памяти и оснащаться скоростными накопителями емкостью до 1,5 терабайта. Аккумулятор обеспечит автономную работу устройства в течение 12-13 часов.

Корпус новинки стал тоньше, а вес уменьшился до 1,25 килограмма.

Новая модель MacBook Air оснащается двумя портами нового поколения USB-C (или Thunderbolt 3), к которым можно подключать самые разнообразные устройства. Стоит заметить, что предыдущая модель ноутбука умела самостоятельно работать с картами памяти - теперь такого разъема нет. Зато 3,5-мм разъем для наушников остался - он находится на правом торце.

Стоимость нового MacBook Air стартует от 104 990 рублей.