Автор провального "Пиноккио" экранизирует сказку Коллоди еще раз

Роберто Бениньи станет отцом с помощью полена и топора.

У актера, режиссера и сценариста особые отношения с деревянным мальчиком из Италии: лауреат премии "Оскар" (за концлагерную педагогическую черную комедию "Жизнь прекрасна") снял "Пиноккио" 2002 года и сам снялся в нем.

Но работу ожидала отвратительная судьба - критики не просто разнесли ленту, а еще и выжгли траву после нее и посыпали солью. Бениньи выдвинули на "Золотую малину", которую в итоге получил фильм, а Rotten Tomatoes выдал истории про юношу-полено рейтинг 0%. Но полностью провалом, что любопытно, "Пиноккио" не стал - картина, несмотря ни на что, получила несколько наград - например, за музыку и и костюмы.

Но итальянец оказался упрямым и решил дать себе еще один шанс. Как стало известно Deadline, автор "Гоморры", "Страшных сказок" и "Догмена" возглавит съемки новой версии нетленной сказки Карло Коллоди по собственному сценарию. И на роль немолодого плотника Джепетто/Гепетто, он же "Кукурузная лепешка", был приглашен непосредственно Роберто Бениньи.

Ранее на эту роль рассматривался Тони Сервилло, но он предпочел уйти в очередной изящный проект соотечественника-визионера Паоло Соррентино Loro.

Спецэффектами займется студия Марка Кольера, работавшая над "Отелем "Гранд Будапешт" Уэса Андерсона, франшизой про Гарри Поттера, "007: Спектр", "Железной леди" с Мэрил Стрип и т.д.

Сам Бениньи уже несколько лет не снимался и проект знаменует собой возвращение на сцену.

Напомним, что свою антифашистскую анимационную мюзикл-версию истории про Пиноккио готовит для Netflix Гильермо дель Торо.