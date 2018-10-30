Бастрыкин: Число следователей в органах СКР будет увеличено

С каждым годом становится все больше сложных, объемных, многоэпизодных уголовных дел, материалы которых составляют сотни томов, заявил председатель СКР Александр Бастрыкин. В интервью "РГ" он рассказал, в чем специфика расследования современных преступлений и как будет развиваться экспертное и криминалистическое сопровождение следствия.

В частности, по его словам, было принято решение о поэтапном увеличении штата следователей как в центральном аппарате, так и в территориальных следственных органах Следственного комитета.

"В частности, возрастет количество следователей при председателе Следственного комитета РФ, увеличится штат Главного следственного управления. Учитывая, что специфика следственной работы в центральном аппарате предполагает частые командировки, а порой следователи круглосуточно находятся на рабочем месте, прорабатываются вопросы дальнейшего материального обеспечения их деятельности, а также вопросы социальной поддержки следователей и их семей", - сообщил он.

Кроме того, будут добавлены дополнительные единицы и в региональных следственных органах СК. Там количество должностей следователей "будет доведено до 55 процентов от штата в рамках установленной штатной численности и выделенных бюджетных ассигнований", - уточнил Бастрыкин.



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