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30.10.2018 16:00
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин рассказал о развитии криминалистической службы

В структуре Криминалистического центра Следственного комитета России создано управление научно-исследовательской деятельности - НИИ криминалистики. Об этом в интервью "РГ" рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

"Он будет вести обширную научно-исследовательскую работу по методике и тактике раскрытия и расследования преступлений, технико-криминалистическому, экспертному сопровождению следствия по заказам, как Следственного комитета, так и иных правоохранительных органов, организаций и учреждений", - сказал Бастрыкин. Он подчеркнул, что "научная составляющая - это одно из наших приоритетных направлений, поэтому мы активно привлекаем для совместной работы наших коллег из ведущих учебных заведений страны".

Фото: depositphotos.com
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По словам главы СКР, проводимая Центром активная работа по повышению эффективности деятельности криминалистических подразделений территориальных следственных органов способствует стабильному росту раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений против личности на протяжении нескольких лет.

"За последние три года рост раскрываемости убийств достигнут в 35 регионах, в том числе в республиках Башкортостан и Татарстан, в Краснодарском и Пермском краях, в Иркутской, Московской и Свердловской областях. Экспертами СК России в прошлом году выполнено свыше 30 тысяч экспертиз и исследований, в том числе в Криминалистическом центре более 2 500", - сказал Бастыркин.

Полную версию интервью с председателем СКР читайте в завтрашнем номере "РГ".
 

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