Бастрыкин рассказал о развитии криминалистической службы

В структуре Криминалистического центра Следственного комитета России создано управление научно-исследовательской деятельности - НИИ криминалистики. Об этом в интервью "РГ" рассказал председатель СКР Александр Бастрыкин.

"Он будет вести обширную научно-исследовательскую работу по методике и тактике раскрытия и расследования преступлений, технико-криминалистическому, экспертному сопровождению следствия по заказам, как Следственного комитета, так и иных правоохранительных органов, организаций и учреждений", - сказал Бастрыкин. Он подчеркнул, что "научная составляющая - это одно из наших приоритетных направлений, поэтому мы активно привлекаем для совместной работы наших коллег из ведущих учебных заведений страны".

По словам главы СКР, проводимая Центром активная работа по повышению эффективности деятельности криминалистических подразделений территориальных следственных органов способствует стабильному росту раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений против личности на протяжении нескольких лет.

"За последние три года рост раскрываемости убийств достигнут в 35 регионах, в том числе в республиках Башкортостан и Татарстан, в Краснодарском и Пермском краях, в Иркутской, Московской и Свердловской областях. Экспертами СК России в прошлом году выполнено свыше 30 тысяч экспертиз и исследований, в том числе в Криминалистическом центре более 2 500", - сказал Бастыркин.

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