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30.10.2018 10:41
Рубрика: Общество

Белорусский госуниверситет запустил в космос cпутник

Текст: Дмитрий Умпирович (Минск)
Знаковое событие для белорусского образования произошло сегодня: на 500-километровую орбиту успешно выведен стартовавший ночью с китайского космодрома "Цзюцюань" спутник BSUSat-1, принадлежащий Белорусскому государственному университету. Связь с аппаратом, комментируют в вузе, установлена и поддерживается. Бортовые системы функционируют полностью.
Фото: Пресс-служба Белорусского государственного университета Фото: Пресс-служба Белорусского государственного университета
Фото: Пресс-служба Белорусского государственного университета

В пресс-службе Белорусского государственного университета не скрывают гордости: запуск собственного наноспутника (его параметры всего 20х10х10 см, а масса чуть более 1,6 килограмма) стал итогом десятилетней работы коллектива сотрудников и студентов Центра аэрокосмического образования, факультета радиофизики и компьютерных технологий, а также физического факультета. Разрабатывали ученые вуза и программное обеспечение, а полетная программа создавалась индивидуально под технические характеристики ракеты-носителя, служебной платформы спутника и задач целевой аппаратуры.

Фото: @Rogozin / twitter.com
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"При незначительных габаритах наш BSUSat-1 обладает всеми характеристиками больших универсальных спутников: оснащен системами энергоснабжения, управления, ориентации и стабилизации, телекоммуникации, комплексом технологической и научной полезной нагрузки. На спутнике установлена цифровая камера, радиационный
спектрометр, инфракрасный детектор и другое специальное оборудование", - отметили в БГУ.

Предназначения у спутника два. Использоваться он будет как в образовательных целях, так и в научных. С его помощью, во-первых, будет проводиться изучение и исследование радиационных полей околоземного пространства, радиационной стойкости электронных элементов и дистанционное зондирование Земли. Кроме того, наноспутник станет этакой летающей учебно-научной лабораторией для студентов, благодаря которому последние смогут в реальных условиях осваивать космические технологии и проводить научные исследования.

Фото: depositphotos.com
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"Над территорией Беларуси аппарат будет пролетать 6 раз в сутки, находясь в зоне радиовидимости 10-11 минут. Передача информации пройдет в радиолюбительском диапазоне. Поэтому, обладая минимальными средствами приема, получить данные со спутника могут все организации и частные лица. Эта информация будет аккумулироваться на специально созданном интернет-портале. Ею сможет воспользоваться все мировое научное сообщество, занимающееся разработкой служебной платформы, целевой нагрузки сверхмалых космических аппаратов, фундаментальной космофизикой, астрофизикой, изучением радиационных поясов Земли, верхних слоем атмосферы и т.д", - говорят в БГУ.

К слову, на вчерашней встрече с активом Белорусского республиканского союза молодежи, посвященной 100-летию комсомольского движения, президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопрос об экономическом развитии страны, точками роста Беларуси, помимо сферы информационных технологий и строящейся нынче Белорусской атомной электростанции, назвал как раз космическую отрасль. Напомним, всего на околоземную орбиту Беларусью выведено три спутника.

Общество Космос
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