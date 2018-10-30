Богатых россиян заставят раскошелиться

Вице-премьер и глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о возможном повышении налогов на роскошь, отметив, что сейчас в обществе есть напряжение из-за разницы в доходах.

По его словам, нередко звучат предложения повысить налоги для богатых. И со временем это будет сделано. В частности, повышены налоги на роскошное имущество - яхты, машины, дорогие квартиры и прочее. Такое мнение Силуанов высказал в эфире Первого канала.

Вместе с тем пока у Минфина нет планов по отказу от плоской шкалы налогообложения и ставки НДФЛ в 13 процентов для всех. И если ввести новую налоговую систему, богатые люди найдут способы ухода от дополнительных налогов. Например, они могут вывести деньги из страны, подчеркнул вице-премьер.