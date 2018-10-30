Более 100 маленьких россиян ждут возвращения домой из Ирака и Сирии

Возвращение несовершеннолетних граждан России на родину из зоны боевых действий в Ираке и Сирии - всегда очень сложный и долгий процесс. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и специальный представитель Президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Леонид Богданов обсудили, как можно попытаться его ускорить.

"По свидетельствам специалистов и врачей, навещавших несовершеннолетних, дети содержатся в условиях нестерпимой жары и полной антисанитарии, многие имеют различные ранения, инфекционные заболевания и нуждаются в срочной медицинской помощи. Нужно постараться сделать все, чтобы вернуть их родственникам и дать шанс на полноценную жизнь", - обозначила проблему Анна Кузнецова.

По официальным данным, в одной из тюрем Багдада находится около 100 детей, каждому второму нет еще и пяти лет. Малыши оказались в тюрьме вместе со своими матерями. Вопрос об их возвращении в Россию сейчас как раз решается всеми уполномоченными ведомствами. Уже удалось скоординировать действия специалистов и составить подробный план возвращения детей. Первые пункты уже выполнены: проведены процедуры идентификации личности детей, установлено их родство по материнской линии. Сейчас активно восстанавливаются документы, которые смогут подтвердить наличие у детей Российского гражданства.

Большая работа проводится и на территории России. Специалисты работают с родственниками детей, которые с нетерпением ждут их возвращения домой.