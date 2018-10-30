Цены на курятину резко выросли из-за дефицита мяса

Новости

Трамп заявил о готовности сразиться с Клинтон за пост президента США 05:50
В Якутске осужден воевавший в Сирии террорист 05:37
Власти Канады задержали угрожавшего школе ученика 05:36
Водолазы Тихоокеанского флота совершили погружение на 416 метров 05:01
Точность прогнозов погоды повысится благодаря суперкомпьютеру 04:54
В Приморье нашли больного тигра 04:51
Четыре человека пострадали во время ЧП с плавучим доком в Мурманске 04:51
Взрыв из-за замыкания силового кабеля произошел в Киеве 04:45
Трутнев: Предложения по развитию ДФО будет собирать специальный сайт 04:21
"Адмирал Кузнецов" не пострадал во время ЧП с плавдоком в Мурманске 04:14
Клинтон рассказала о планах участвовать в президентских выборах 04:03
На камчатском судне изъяли красную икру на пять млн рублей 03:54
В Хабаровском крае циклон оставил без света более семи тысяч человек 03:35
Водолазы возобновили поиски разбившегося в Индонезиии самолета 03:25
Польшу напугал возможный дефицит украинских рабочих 03:24
В Калифорнии вечеринка по случаю Хэллоуина закончилась стрельбой 02:35
Непогода оставила без света 17 тысяч человек на Корсике 02:32
Белый дом не признал сходство Трампа и Болсонару 02:27
Шесть человек погибли в Италии из-за непогоды 02:14
Эквадорский суд отклонил иск Ассанжа о защите его прав как беженца 01:55
В США начались учения стратегических ядерных сил Global Thunder 01:45
США отправят более пяти тысяч военных на границу с Мексикой 00:55
В Новом Орлеане убили рэпера Young Greatness‍ 00:37
В Германии началась эвакуация 18 тысяч жителей из-за бомбы времен ВОВ 00:25
Богатых россиян заставят раскошелиться 00:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Единый электронный проездной появится в каждом регионе
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 29 октября по 4 ноября
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
30.10.2018 05:30
Рубрика: Экономика

Цены на курятину резко выросли из-за дефицита мяса

Текст: Евгений Гайва
Анна Кудрякова, эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка, специально для "Российской газеты":
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

- Сейчас мы вошли в очень сложный период, на рынке сложилась неустойчивая ситуация. Цены на мясо кур в опте растут, причем объяснить это только повышением издержек сложно. Издержки повышаются у всех производителей мяса, но цены, например, на свинину падают.

Дорожает курятина из-за временно сложившегося дефицита. Жаркое лето провело к общему снижению поголовья кур в хозяйствах и снижению веса птицы. Кроме того, крупнейшие предприятия по совпадению одновременно немного сократили производство. В итоге излишков птицы на рынке нет, при этом спрос на курятину есть, так как другие виды мяса дороже. В такой ситуации цены держатся на высоком уровне.

Фото: РИА Новости
Приведет ли рекордное производство тепличных овощей к снижению цен

Но такая ситуация может продлиться только до определенного времени. Стоимость курятины в принципе должна быть ниже.

Сейчас во время различных акций в рознице цена еще держится на уровне 110-115 рублей за килограмм. Это как раз та середина, выше которой рост цен уже будет влиять на объем реализации продукции во многих регионах страны. Конечно, уровень покупательной способности населения в отдельных регионах различается. Где-то люди могут позволить себе платить 115 рублей за килограмм курятины, а где-то - только 105-108 рублей. Но такого низкого ценника уже нигде нет, и пока не предвидится.

Пока предпосылок для снижения оптовых цен нет. Но чем дольше будет длиться такая ситуация, тем ближе тот момент, когда высокие цены должны будут прийти и в розницу. Но если в результате роста цен продажи начнут сокращаться в рознице, это сразу будет заметно влиять на накопления продукции у производителей. Тогда на рынке создастся избыток курятины, что сдержит рост цен.

Экономика Товары и цены Цены на продукты
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МО: В Сирии начались съемки для новой провокации с химоружием
Козак: Пошлины на экспорт топлива могут ввести на следующей неделе
Меркель не будет выдвигаться на должность канцлера на следующих выборах
С 5 ноября авиакомпания "Якутия" временно не сможет летать за границу
Жертвами атаки в центре Туниса стали девять человек