Что обсудят премьеры стран СНГ в Астане

Земные заботы стран Содружества уже давно идут параллельным курсом и с космическими перспективами на просторах Евразии. Косвенно это подтверждает и очередное заседание Совета глав правительств СНГ, на котором 2 ноября в казахстанской Астане премьер-министры включили в повестку дня круг тем от освоения космоса до гуманитарного сотрудничества.

Среди 15 пунктов актуальных тем, по информации первого заместителя председателя Исполкома СНГ Виктора Гуминского, которого цитирует БЕЛТА, на рассмотрение будет вынесена Концепция сотрудничества государств СНГ по развитию производства высокотехнологичного энергетического оборудования и план основных мероприятий по ее реализации. Использование отечественного оборудования, прогнозируют эксперты Содружества, позволит не только "снизить риски зависимости от поставок и эксплуатации оборудования из третьих стран, но и стимулировать развитие энергетического сектора, машиностроения и промышленности на пространстве СНГ".

Одним из важнейших элементов экономического партнерства Гуминский назвал и "соблюдение налогового администрирования". В Астане подготовлен к ратификации документ об обмене информацией в электронном виде между государствами СНГ. Он позволит исключить сокрытие капиталов и уклонение от налогообложения, а следовательно - придаст ускорение развитию торгово-экономического сотрудничества.

Главы правительств утвердят и порядок распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные в результате реализации инновационных проектов и мероприятий на период до 2020 года, а также план гуманитарного сотрудничества стран СНГ на ближайшие два года.

Отдельный блок вопросов, пояснил Гуминский, посвящен финансовым взаимоотношениям. Предстоит одобрить документы об ассигнованиях на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны, о финансовом обеспечении деятельности органов СНГ и едином бюджете органов Содружества на 2019 год.

Помимо этого, в повестке дня - рассмотрение вопроса о взаимодействии государств СНГ по обеспечению готовности на случай ядерной аварии или возникновения радиационной аварийной ситуации и взаимопомощи при ликвидации их последствий. Документ, пояснили в Исполкоме, направлен на упрощение процедур организации взаимопомощи. А это, в свою очередь, сократит время реакции на любые возможные инциденты, связанные с использованием атомной энергии в мирных целях, и позволит повысить уровень ядерной и радиационной безопасности в целом.

Всего на пространстве СНГ, уточнил Гуминский, запланировано более 140 мероприятий. При этом более половины из них будут реализованы в сфере культуры и в Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Намечено, в частности, определить порядок финансирования в будущем году мероприятий по медико-социальной помощи и повышению качества жизни ветеранов войн - участников локальных конфликтов и членов их семей до 2020 года.

Как ожидается, на заседании будет внесен ряд изменений в межгосударственную целевую программу "Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств". По словам Гуминского, программа предусматривает выполнение работ по реабилитации территорий пяти радиационно-загрязненных объектов в Кыргызстане и одного - в Таджикистане. Эти объекты, пояснил он, "представляют опасность не только для здоровья местного населения, но и являются источниками риска потенциальной техногенной катастрофы для всего Центрально-Азиатского региона".

Еще один проект повестки дня - Соглашение об осуществлении совместной деятельности государств Содружества в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Документ составлен в целях дальнейшего совершенствования договорно-правовой базы многостороннего сотрудничества в этой сфере.

На рассмотрение глав правительств вносится и Соглашение о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях стран СНГ. Дело в том, что "все более серьезную угрозу для лесного сектора представляют инвазивные виды растений и насекомых, которые не являются родными для конкретной экосистемы, и их распространение имеет негативные последствия экологического, экономического и социального характера", - пояснил представитель Исполкома. Проект соглашения направлен на разработку совместных мер по развитию лесопатологического мониторинга. Он позволит "организовать оперативный мониторинг за видами-инвайдерами и своевременное подавление их активности", - уточнил первый зампред Исполкома СНГ.

Он выразил уверенность в том, что очередное заседание Совета глав правительств и принятые на нем решения повысят результативность деятельности Содружества и "станут основой для новых шагов на пути сотрудничества стран СНГ по всем актуальным направлениям".