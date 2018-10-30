На дне залива Монтерей, который находится у берегов Калифорнии, морские биологи обнаружили более тысячи лежащих на дне самок осьминогов Muusoctopus robustus. Как выяснилось они охраняли кладки яиц.

Кроме того, ученые заметили и несколько развивающихся внутри яиц эмбрионов.

"Детский сад" для осьминогов расположился на глубине 3180 метров около подводной горы Дэвидсон.

"Никогда прежде не видели в этих местах такие массивные скопления. Большинство самок осьминогов отдыхали в задумчивой позе, охватывающими своими щупальцами тела и яйца", - написали в аннотации к видеоролику участники научной экспедиции Nautilus 2018.

Отметим, что целью экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований США является исследование подводных экосистем вдоль западного побережья Северной Америки, а западного побережья Гавайев. 21 октября научное судно Nautilus прибыло в акваторию морского заповедника Монтерей-Бей, который находится у побережья Калифорнии.