Дворовые территории могут исключить из проектов благоустройства территорий. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко на заседании правкомиссии по региональному развитию. В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустраивать планируется в основном общественные пространства.

Мутко отметил, что приводить в порядок дворы муниципалитетам предстоит своими силами. "Это вы сами сделаете, муниципалитетами", - сказал он. За федеральные средства планируется решать совсем другие задачи. Речь идет о мероприятиях по благоустройству, которые будут реализованы в 1114 городах страны. Губернаторы выступали за то, чтобы распространить эту работу, а следовательно, и федеральное финансирование, на все населенные пункты. Виталий Мутко высказался против этой идеи. Он отметил, что нужно сконцентрироваться на проектах благоустройства, которые улучшают качество жизни максимального количества людей.

Вице-премьер отметил, что часто к отремонтированным общественным территориям ведут старые дороги, и это не нормально. Также люди не понимают, почему ремонтируются площади, но не расселяется аварийное жилье. Поэтому города должны комплексно подходить к решению своих проблем. Уже к 1 ноября в правительство будет внесена стратегия пространственного развития. Она определит специализацию каждого региона и возможности развития городов, исходя из перспективных отраслей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" ставит перед стройкомплексом амбициозные цели: достичь показателей ввода жилой недвижимости в 120 миллионов квадратных метров в год, ставки по ипотеке в 7,9 процента и выдать 2,26 миллиона жилищных кредитов к 2024 году. В нацпроекте отмечается, что этих показателей удастся достичь при благоприятных макроэкономических показателях. Однако глава минстроя Владимир Якушев признал, что параметры нацпроекта могут быть скорректированы. "Сегодня некоторые показатели уже поплыли", - отметил он. Так, подросли ставки по ипотеке. "Средняя ставка по рынку сейчас составляет 9,65 процента, а мы закладывали 9,5. К концу года она может быть 9,8-10 процентов", - сообщил министр. При этом он отметил, что даже при изменении стартовых позиций нацпроекта ключевых показатели менять не планируется.