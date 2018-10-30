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30.10.2018 16:20
Рубрика: Экономика

Эксперт рассказал, когда можно лишиться членства в дачном товариществе

Текст: Ольга Игнатова
Если дачник более двух месяцев не уплачивает вступительные взносы в садоводческое или огородническое товарищество, его могут исключить из членов объединения. Такая норма вступит в силу с 1 января 2019 года. Об этом "Российской газете" рассказала юрист Союза садоводов России Динара Хакимова.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
С 1 января 2019 года россияне смогут прописываться на дачах

Исключить садовода из товарищества можно только решением общего собрания. При этом, как гласит закон, председатель товарищества не позднее чем за месяц до дня проведения общего собрания, на котором планируется рассмотреть этот вопрос, должен направить садоводу предупреждение о недопустимости неисполнения обязанности по уплате взносов. Если должник не исправился, то вполне может перейти в категорию индивидуалов. Кстати, по новому закону они обязаны будут вносить те же платежи, что и члены товариществ. Только, как уточняет председатель межрегионального отделения Союза садоводов России в Тюменской области Алексей Кучеров, членом товарищества быть удобнее в том плане, что заплатил взнос и живи спокойно, потому что решение многих бытовых вопросов СНТ берет на себя, например, вывоз мусора.

Автоматически можно будет исключать из членов товарищества "мертвых душ". Как в прямом, так и в переносном смыслах. Как поясняет Динара Хакимова, сегодня в членах товариществ числится масса по факту уже выбывших оттуда людей. Кто-то забросил участок, кто-то - продал, а кто-то и вовсе умер. Однако все эти люди продолжают числиться в СНТ. Со следующего года исключить их станет проще.

Среди важных нововведений - переход на безналичные расчеты. Для этого каждое товарищество к 1 января 2019 года должно завести расчетный счет в банке. Кстати, у многих он уже существует. Каждому дачнику предоставляются реквизиты этого расчетного счета, на который нужно будет зачислять взносы.
По словам Хакимовой, при желании любой дачник сможет запросить бухгалтерский баланс своего товарищества, а также выписки из банков, чтобы убедиться, что его взносы идут на общее дело, а не кому-то в карман.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Нужно ли менять документы на дачу после вступления в силу нового закона

С 1 января 2019 года на даче можно будет и прописаться. Однако дом при этом должен соответствовать требованиям для постоянного проживания.

Как уточнил директор департамента недвижимости Минэкономразвития РФ Алексей Бутовецкий, зарегистрироваться можно только в жилом доме. То есть это должно быть капитальное строение с коммуникациями. В летнем домике "прописаться" будет нельзя. При этом жилому дому в СНТ должен быть присвоен почтовый адрес.

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