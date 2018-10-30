Эксперты назвали страны-лидеры нелегальной торговли

Обороты нелегальной торговли в мире растут, причем в числе лидеров - страны с достаточно высокими темпами экономического развития, отметили эксперты Глобального саммита по нелегальной торговле.

"Проблема нелегальной торговли, прежде всего, касается стран Ближнего Востока", - рассказал "РГ" в кулуарах форума руководитель управления по борьбе с мошенничеством в таможенной сфере Европейской организации по борьбе с мошенничеством (OLAF) Джордж Роблинг.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона сами производят и потребляют значительные объемы контрафактных товаров, значимую долю которых составляет табачная продукция. Также заметный вклад в общие объемы нелегальной торговли вносят Китай Индия, Турция, отметил аналитик по вопросам политики Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Майкл Моранц. Из этих стран продукция вывозится и незаконно реализуется в других странах. Способствуют росту нелегальной торговли свободные экономические зоны.

"Каждая свободная экономическая зона увеличивает примерно на пять процентов объем нелегального экспорта из страны", - уточнил Моранц.

Россия в основном является рынком сбыта нелегальной продукции, но ее объемы снижаются. "Как представляется, проблема нелегальной торговли была более значима для России в прошлом", - сказал Роблинг.

Сейчас значимые объемы нелегальной торговли в России приходятся на табачную продукцию. В частности, в 2018 году доля нелегального табачного рынка достигнет девяти процентов, отметил вице-президент по финансовым вопросам и борьбе с незаконной торговлей Japan Tobacco International (JTI) Брендан Лемуль. Годовой оборот нелегальной торговли в мире, по оценкам экспертов, составляет около двух триллионов долларов. Через пять лет он вырастет вдвое.