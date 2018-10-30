Фаррел Уильямс запретил Трампу использовать свою песню на мероприятиях

Американский исполнитель Фаррел Уильямс запретил президенту США Дональду Трампу использовать свою композицию Happy на политических мероприятиях. Об этом сообщает hollywoodreporter.com.

Возмущение певца вызвала неуместность использования этого музыкального произведения. "В день массового убийства 11 человек от рук невменяемого "националиста" вы включаете песню Happy толпе на политическом мероприятии в Индиане. В субботу не было ничего счастливого в той трагедии, вы не имели права использовать эту песню в своих целях", - говорится в письме адвоката Уильямса Говарда Кинга, направленном в администрацию Трампа.

К тому же это нарушило авторские права Уильямса. Как подчеркнул Кинг, певец не давал и не даст Трампу разрешение на использование его музыкальных произведений.

Это уже не первый раз, когда исполнители выражают свой протест в связи с использованием Трампом их песен. Ранее это делали Стивен Тайлер, группы R.E.M. и Queen.

Напомним, в субботу Роберт Бауэрс устроил стрельбу в синагоге в Питтсбурге. Преступник, вооруженный автоматом и тремя пистолетами, ворвался в синагогу примерно в 10 утра во время традиционной молельной службы в еврейский субботний шабат. Он открыл огонь по людям, находившимся в церкви. После перестрелки с полицией он сдался стражам порядка. Злоумышленнику предъявлены обвинения по 29 пунктам. По словам генерального прокурора США Джеффа Сешнса, по совокупности обвинений ему грозит смертная казнь.