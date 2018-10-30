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30.10.2018 19:14
Рубрика: Культура

Бородатый нянь

Франсуа Клюзе представил в России новый семейный фильм
Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
Накануне российской премьеры французского фильма "Как прогулять школу с пользой" французский актер Франсуа Клюзе, полюбившийся зрителям ролью аристократа Филиппа в кинохите "1+1", встретился с журналистами.

Режиссер картины - Николя Ванье; по словам Франсуа Клюзе, он "несколько раз обогнул земной шар, пересек всю Россию, в том числе на собачьих упряжках, прекрасно знает повадки зверей и все - о растениях... Поэтому неудивительно, что природа в фильме играет большую роль, и мы, как профессиональные артисты, должны были пропускать ее немного вперед, адаптироваться к той красоте, которая появляется в кадре".

Фото: www.kinopoisk.ru
В Зарядье состоялась премьера фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"

Именно в природные рамки и вписан сюжет фильма: Франс - сирота, усыновленный деревенской семьей лесника, охраняющего угодья местного графа. Вскоре мальчик знакомится с неуловимым браконьером по имени Тотош (его играет Франсуа Клюзе); жизнь после детского дома дарит Франсу не только свободу и прекрасный окружающий мир, но и человека, способного вести за собой. Фактически - отца.

Съемки, по словам Клюзе, оказались непростыми: полноправными героями на площадке были настоящие звери. "Кроме того, мне пришлось измениться. Чтобы показать дикого человека, который живет физическим трудом, я поправился на несколько килограммов, стал плотнее, мускулистее, приземистее. И шесть месяцев отращивал бороду, потому что накладки показались мне неубедительными".

"Как прогулять школу с пользой" - семейный фильм, уверяет Клюзе. Дети смогут с интересом следить за приключениями сверстника, тогда как родители - увидеть красоту природы, понять, каким важно сохранить доставшийся нам мир.

Культура Кино и ТВ Мировое кино Гид-парк
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