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30.10.2018 21:07
Рубрика: Власть

Взрывов не будет

ФСБ провела масштабные спецоперации против "спящих" ячеек террористов
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7707 (244)
Эмиссары международных террористических организаций не оставляют попыток совершения резонансных терактов на территории России. Как и предупреждали в спецслужбах, для подготовки таких преступлений будут использованы глубоко законспирированные спящие ячейки, члены которых уже давно находятся на территории РФ.

Так, 30 октября в ФСБ сообщили о совместной с полицией и Росгвардией специальной операции, которая прошла в Татарстане. Главный итог операции - на территории республики была ликвидирована законспирированная террористическая ячейка, координация которой велась из-за рубежа главарями "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, члены группы планировали совершить ряд резонансных акций на территории РФ и после этого должны были присоединиться к боевикам в Сирии. По данным ФСБ, для этого они вербовали сторонников из числа радикальной молодежи и покупали необходимое для терактов оружие. Судя по кадрам оперативного видео, в арсенале предполагаемых террористов были пистолеты Макарова и даже самодельная стреляющая ручка.

Фото: Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ обнародовала видео задержания членов "ИГ" в Татарстане

В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах был захвачен с поличным один из участников группы. Одновременно прошли задержания еще 6 ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние. Во время обысков по 18 адресам были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, экстремистская литература и символика ИГ. Был также задержан и лидер джихадистского сообщества - житель Набережных Челнов, который уже был ранее судим за пропаганду идей "Исламского государства".

Как отметили в Центре общественных связей, масштабное задержание стало результатом длительной разработки ФСБ России. В данный момент продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Напомним, что в конце прошлой недели ФСБ сообщила о задержании шестерых членов глубоко законспирированной ячейки "Исламского государства", которые готовили теракты на территории Москвы и Московской области.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, указания членам этой ячейки поступали от эмиссаров в Сирии, которые как и задержанные - выходцы одной из центральноазиатских республик.

Во время обысков по 18 адресам были также изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, экстремистская литература и символика ИГ

По данным ЦОС ФСБ, в планы задержанных входило совершение резонансных терактов в Москве.

Причем теракты планировались как с применением автоматического оружия, так и взрывных устройств.

И это были не просто угрозы или намерения. Судя по кадрам оперативного видео ФСБ, в квартире, где проживали террористы, были найдены два автомата АК с полным боекомплектом, пистолеты и компоненты самодельных взрывных устройств. Еще у них изъяли несколько миллионов рублей и десятки тысяч долларов, а также многочисленные телефоны и рации. По данным ФСБ, деньги подозреваемые получали из-за границы, а также "добывали" сами, занимаясь грабежами и разбоем в столичном регионе.

Фото: ФСБ РФ
В Москве предотвращены теракты, которые готовили члены ячейки ИГ

Причем все шестеро соблюдали повышенные меры конспирации. Правда, это не помогло уйти им от контроля спецслужб, которые "вели" подозреваемых несколько последних недель вплоть до момента задержания.

То, что это не обычные грабители, говорят кадры скрытой камеры, датированные 12 октября, когда один из подозреваемых надевает черную маску, а второй записывает его "обращение о войне с неверными" на фоне флага "Исламского государства". Эту запись эмиссары из Сирии должны были разместить в интернете уже после совершенных терактов, доказав тем самым, что это именно их рук дело. К счастью, такого не случилось.

Кстати, у задержанных были изъяты и уже готовые отчеты о подготовке террористических актов, а также схемы изготовления самодельных взрывных устройств. Спецслужбы не сообщают об адресах, где планировалось совершить теракты, но понятно, что это были бы общественные места с большим скоплением людей.

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