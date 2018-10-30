Глава МИД Украины призвал сдавать российские паспорта

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая 30 октября во Львове, заявил о необходимости начать общественную дискуссию по поводу того, может ли украинец быть гражданином нескольких стран. Но при этом министр отметил, что двойное гражданство с Россией невозможно. Об этом сообщает украинское издание "Европейская правда".

"Те, кто имеет российские паспорта, - сдавайте их, - заявил Климкин, - с остальными давайте разговаривать".

Также Климкин подчеркнул, что двойное гражданство невозможно для военных командиров и тех, кто занимает "определенные должности".

В настоящий момент двойное гражданство на Украине запрещено законодательно, однако очень многие этот запрет обходят.