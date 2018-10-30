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30.10.2018 16:00
Рубрика: В мире

Глава МИД Украины призвал сдавать российские паспорта

Текст: Константин Волков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин, выступая 30 октября во Львове, заявил о необходимости начать общественную дискуссию по поводу того, может ли украинец быть гражданином нескольких стран. Но при этом министр отметил, что двойное гражданство с Россией невозможно. Об этом сообщает украинское издание "Европейская правда".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Те, кто имеет российские паспорта, - сдавайте их, - заявил Климкин, - с остальными давайте разговаривать".

Также Климкин подчеркнул, что двойное гражданство невозможно для военных командиров и тех, кто занимает "определенные должности".

В настоящий момент двойное гражданство на Украине запрещено законодательно, однако очень многие этот запрет обходят.

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