Главный обвинитель Освободительной армии Косово прибыл в Приштину

Новости

Пушилин: Обсуждение выборов в Донбассе без ДНР и ЛНР некорректно 00:50
Сенатор Грэм поддержал отмену права гражданства США по рождению 00:29
С торгового центра в Москве упали две девушки 00:16
Рейтинг Макрона во Франции упал на 10 процентов 00:01
Небензя обвинил ЕС и США в невыполнении Киевом Минских договоренностей 30.10.2018
Саакашвили не будет просить помилования у нового президента 30.10.2018
В Ростове сгорели несколько павильонов на авторынке "Фортуна" 30.10.2018
Утверждены новые правила предоставления субсидий автопрому 30.10.2018
В Москве представили оперу о встрече Екатерины II и японского моряка 30.10.2018
Эксперты назвали страны-лидеры нелегальной торговли 30.10.2018
Сотни автомобилей Maserati сгорели при пожаре в Италии 30.10.2018
В Москве задержали ограбившего секс-шоп мужчину 30.10.2018
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии 30.10.2018
Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц 30.10.2018
Иран отверг обвинения в подготовке теракта на территории Дании 30.10.2018
Умер автор мультфильмов про Врунгеля и Остров сокровищ Черкасский 30.10.2018
Паром с пассажирами на борту потерял управление в Балтийском море 30.10.2018
Пожар на месторождении в Югре распространился на другие здания 30.10.2018
Россияне оказались самыми большими фанатами кошек 30.10.2018
На культурном форуме в Петербурге подпишут более 30 соглашений 30.10.2018
Путин поддержал идею держать террористов отдельно от других уголовников 30.10.2018
Более 100 маленьких россиян ждут возвращения домой из Ирака и Сирии 30.10.2018
Подводный "детский сад" для осьминогов показали на видео 30.10.2018
Российские гимнастки завоевали "серебро" на ЧМ в Дохе 30.10.2018
Систему весогабаритного контроля начнут строить в начале 2019 года 30.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как школа может помочь проблемному подростку
Как школа может помочь проблемному подростку
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
ВС разъяснил, как вернуть некачественный автомобиль
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
Как человеку доказать, что он работал, если нет договора
30.10.2018 22:32
Рубрика: В мире

Главный обвинитель Освободительной армии Косово прибыл в Приштину

Текст: Александр Борисов (Приштина)
На фоне набирающего обороты скандала с трансформацией Косовских сил безопасности в полноценные вооруженные силы, костяк которых составят боевики Освободительной армии Косово (ОАК), в Приштину прибыл Джек Смит - главный прокурор Специального международного суда по военным преступлениям в непризнанном крае.

"В рамках визита Смит встретится с руководством международных организаций, представителями стран-членов Европейского Союза, министром юстиции Косово Абелярдом Тахири", - сообщили в пресс-службе прокурора.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Против кого американцы готовят армию Косово

Известно, что Джек Смит - американский прокурор, имеющий опыт расследования резонансных преступлений на высшем уровне. Он вступил в должность 11 сентября, сменив на этом посту первого главного прокурора Специального международного суда по военным преступлениям в Косово - американца Девида Швендимена.

Эксперты подчеркивают, что в Гааге в конце 2016 года создан Специальный международный суд по военным преступлениям в Косово. В рамках него должно проводиться расследование фактов, изложенных в отчете специального докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Дика Марти, который в 2010 году обвинил албанские власти Косово в незаконной торговле наркотиками и человеческими органами. В материалах, в частности, сообщается о причастности президента Косова Хашима Тачи (бывшего полевого командира, одного из основателей ОАК), к такого рода организованной преступной группировке.

Такое развитие событие, естественно, не устраивает косоваров, грозящих в случае необходимости "реанимировать ОАК".

"Специальный суд - историческая несправедливость по отношению к Косово и ОАК. Нет суда, который мог бы принизить мою борьбу за свободу и независимость страны. Формирование суда было международным принуждением и обещанием, что ускорятся формирование армии Косово, либерализация визового режима с ЕС, вступление в ЮНЕСКО и Интерпол и подача заявки на членство в Евросоюзе", - подчеркивает косовский президент.

Фото: AP
США ужесточили политику в отношении балканских государств

Напомним, что Хашим Тачи занял должность президента Косово в 2016 году лишь благодаря непосредственным усилиям Вашингтона и Брюсселя. При этом ни европейских, ни американских партнеров тогда не смущало, что в докладе ПАСЕ бывшего прокурора Швейцарии Дика Марти однозначно указано на то, что данный политик ранее руководил албанским мафиозным кланом "Дреница", специализировавшимся на контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов. В документе его характеризуют "мафиозным боссом" и "наркоторговцем". Кроме того, на Западе не были замечены и утверждения обвинителя Гаагского трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Карлы дель Понте, которая поставила косовского премьер-министра и его криминальных соратников в один ряд с фашистами. Так, она в своей книге "Охота: я и военные преступники" рассказала о чудовищных преступлениях, сравнимых "с теми, что чинил Третий рейх".

Мнение

В своей работе "Проект "Косово": Мафия, НАТО и большая политика" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подробно изучила феномен Освободительной армии Косова.

Согласно выводам ученого, ОАК "создана и поддерживалась в период с 1998 по 1999 год теневыми и разведывательными структурами Запада, которая посредством ведения широкомасштабной партизанской войны против военных и полицейских сил, а также мирных жителей боролась за отделение Косова и Метохии от Сербии. Руками, а скорее стволами и ножами ОАК параллельно решались две задачи. Первая - создание этнически чистого Косова как геополитического, геостратегического и криминального плацдарма "хозяев большой игры". Вторая - это закладка посредством начала реализации идеи Великой Албании "мины" замедленного действия под Европу в целом". И все это было частью долгосрочной политики на Балканах, в том числе "клана Клинтонов".

В мире Европа Сербия Косово
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Санкции против Украины могут затронуть 360 компаний и более 50 физлиц
Экипаж задержанного на Украине судна "Норд" вернулся домой
МИД РФ получил сведения о новых химических провокациях в Сирии
"Адмирал Кузнецов" прибыл на 35-й судоремонтный завод после аварии
Песков прокомментировал ситуацию с ценами на бензин