Главный обвинитель Освободительной армии Косово прибыл в Приштину

На фоне набирающего обороты скандала с трансформацией Косовских сил безопасности в полноценные вооруженные силы, костяк которых составят боевики Освободительной армии Косово (ОАК), в Приштину прибыл Джек Смит - главный прокурор Специального международного суда по военным преступлениям в непризнанном крае.

"В рамках визита Смит встретится с руководством международных организаций, представителями стран-членов Европейского Союза, министром юстиции Косово Абелярдом Тахири", - сообщили в пресс-службе прокурора.

Известно, что Джек Смит - американский прокурор, имеющий опыт расследования резонансных преступлений на высшем уровне. Он вступил в должность 11 сентября, сменив на этом посту первого главного прокурора Специального международного суда по военным преступлениям в Косово - американца Девида Швендимена.

Эксперты подчеркивают, что в Гааге в конце 2016 года создан Специальный международный суд по военным преступлениям в Косово. В рамках него должно проводиться расследование фактов, изложенных в отчете специального докладчика Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Дика Марти, который в 2010 году обвинил албанские власти Косово в незаконной торговле наркотиками и человеческими органами. В материалах, в частности, сообщается о причастности президента Косова Хашима Тачи (бывшего полевого командира, одного из основателей ОАК), к такого рода организованной преступной группировке.

Такое развитие событие, естественно, не устраивает косоваров, грозящих в случае необходимости "реанимировать ОАК".

"Специальный суд - историческая несправедливость по отношению к Косово и ОАК. Нет суда, который мог бы принизить мою борьбу за свободу и независимость страны. Формирование суда было международным принуждением и обещанием, что ускорятся формирование армии Косово, либерализация визового режима с ЕС, вступление в ЮНЕСКО и Интерпол и подача заявки на членство в Евросоюзе", - подчеркивает косовский президент.

Напомним, что Хашим Тачи занял должность президента Косово в 2016 году лишь благодаря непосредственным усилиям Вашингтона и Брюсселя. При этом ни европейских, ни американских партнеров тогда не смущало, что в докладе ПАСЕ бывшего прокурора Швейцарии Дика Марти однозначно указано на то, что данный политик ранее руководил албанским мафиозным кланом "Дреница", специализировавшимся на контрабанде оружия, наркотиков и человеческих органов. В документе его характеризуют "мафиозным боссом" и "наркоторговцем". Кроме того, на Западе не были замечены и утверждения обвинителя Гаагского трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) Карлы дель Понте, которая поставила косовского премьер-министра и его криминальных соратников в один ряд с фашистами. Так, она в своей книге "Охота: я и военные преступники" рассказала о чудовищных преступлениях, сравнимых "с теми, что чинил Третий рейх".

Мнение

В своей работе "Проект "Косово": Мафия, НАТО и большая политика" доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева подробно изучила феномен Освободительной армии Косова.

Согласно выводам ученого, ОАК "создана и поддерживалась в период с 1998 по 1999 год теневыми и разведывательными структурами Запада, которая посредством ведения широкомасштабной партизанской войны против военных и полицейских сил, а также мирных жителей боролась за отделение Косова и Метохии от Сербии. Руками, а скорее стволами и ножами ОАК параллельно решались две задачи. Первая - создание этнически чистого Косова как геополитического, геостратегического и криминального плацдарма "хозяев большой игры". Вторая - это закладка посредством начала реализации идеи Великой Албании "мины" замедленного действия под Европу в целом". И все это было частью долгосрочной политики на Балканах, в том числе "клана Клинтонов".