Google разрабатывает единую подписку на платные приложения

В Google разрабатывают новую службу подписки Play Pass. Ее главная особенность - возможность получить доступ ко всему платному контенту.

Сейчас приложения от Google можно приобрести в магазинах Google Play и App Store. Часть из них бесплатная, часть - условно-бесплатная (с версиями, которые имеют ограниченный функционал), и часть - платные. Также пользователи скачивают бесплатные версии взломанных программ.

В Google решили привлечь тех, кто не хочет платить за приложения по отдельности, предоставив им возможность приобрести платный контент "оптом". Как уточняет портал Xda-developers, пользователи обнаружили в Play Store функцию, имеющую статус "в разработке", названную Play Pass и относящуюся к подписке.

Также Google запустил в Сети опрос, в котором выяснялось, будет ли интересно получить доступ к сотням платных приложений за ежемесячную плату.

Пока в компании не озвучили никаких подробностей о новой функции.