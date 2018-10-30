Huawei заявила, что не будет замедлять смартфоны

В официальном Twitter компании Huawei появилась запись, в которой производители пообещали никогда не замедлять намеренно свои смартфоны.

В подобной хитрости, направленной на то, чтобы пользователи обновляли свои гаджеты чаще, уличили Apple и Samsung. В частности, в обновлениях программного обеспечения прежних моделей iPhone обнаружили функцию снижения производительности.

Твит сопровождают два хэштега: #BornFastStaysFast (рожденный быстрым остается быстрым) и #NeverSlowDown (никогда не замедляем).

We would never slow our phones down to force an upgrade. We're proud our new #HuaweiMate20Pro is #BornFastStaysFast - just like every other phone in our range. #NeverSlowDown Learn more now > https://t.co/Fn1ADt5VBW pic.twitter.com/AJihfosqAM — Huawei Mobile UK (@HuaweiMobileUK) 25 октября 2018 г.

В компании отметили, что гордятся новым флагманом Mate 20 Pro. На момент выхода он был признан одним из самых быстрых Android-гаджетов. Смартфон оснащен новым 7-нм процессором Kirin 980.