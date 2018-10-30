У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Huawei заявила, что не будет замедлять смартфоны

30.10.2018,  
11:16
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: mate20.huawei.ru Фото: mate20.huawei.ru
Фото: mate20.huawei.ru

В официальном Twitter компании Huawei появилась запись, в которой производители пообещали никогда не замедлять намеренно свои смартфоны.

В подобной хитрости, направленной на то, чтобы пользователи обновляли свои гаджеты чаще, уличили Apple и Samsung. В частности, в обновлениях программного обеспечения прежних моделей iPhone обнаружили функцию снижения производительности.

Новейшие мощные смартфоны Huawei Mate 20 уже в России, раскрыта цена

Твит сопровождают два хэштега: #BornFastStaysFast (рожденный быстрым остается быстрым) и #NeverSlowDown (никогда не замедляем).

В компании отметили, что гордятся новым флагманом Mate 20 Pro. На момент выхода он был признан одним из самых быстрых Android-гаджетов. Смартфон оснащен новым 7-нм процессором Kirin 980.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
гаджеты
Фото: Принтскрин с YouTube
Видео: iPhone XR протестировали на прочность 29.10.2018
Samsung представила первый смартфон, собранный на заводе Xiaomi 26.10.2018
смартфоны
В России начались продажи iPhone XR. Чем он отличается от других 26.10.2018
Huawei
Браслет Huawei Band 3 Pro пришел в России, названы цены 24.10.2018
Китайский смартфон выжил после падения с 21 этажа 23.10.2018