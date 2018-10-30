Япония запланировала эксперимент по доставке грузов через Транссиб

Япония намерена уже в конце этого - начале следующего года провести совместно с Россией эксперимент по доставке грузов с использованием паромной линии и Транссиба. Об этом заявил 30 октября Ногава Сатоси, вице-губернатор японской префектуры Тоттори, выступая на саммите региональных администраций стран Северо-Восточной Азии по международному обмену и сотрудничеству.

По словам Сатоси, подобные логистические проекты вызывают большой интерес у японских властей. Поэтому уже в текущем финансовом году (заканчивается в Японии 31 марта) они намерены провести эксперимент, направив груз через Японское море на пароме и далее по Транссибу.

Планируется, что груз отправится из порта Сакаимото в префектуре Тотторо на юго-западе главного японского острова Хонсю. Паромная линия DBS связывает Сакаимото в том числе с Владивостоком, примерное время хода от порта до порта - 44 часа.

Саммит региональных администраций стран Северо-Восточной Азии по международному обмену и сотрудничеству проходит во Владивостоке 29-31 октября.